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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в 50 м от моря - район Кестель

Akarca, Турция
от € 165,000
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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в 50 м от моря - район Кестель
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 58 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 60 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Строящиеся апартаменты в 50 м от моря - район Кестель
Akarca, Турция
от € 165,000
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Жилой комплекс Шикарный проект в самом центре Алании близко к морю
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 61 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой квартал Шикарные Квартиры в Комплексе с Социальными Объектами в Авсалларе Алания
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Авсаллар — популярная туристическая зона, состоящая из качественных отелей, дачных поселков и курортных зон. Жизнь в Авсалларе цветет круглый год, вы будете наслаждаться запахами хвойных деревьев и чистым воздухом. Это жилье для тех, кто постоянно должен находиться в городе, но при этом хочет быть ближе к природе. Данный комплекс идеально сочетает комфорт городской жизни, роскошную инфраструктуру и живописную природу. Здесь ваша жизнь будет уютной, яркой и интересной. На территории предусмотрено всё, что нужно для комфортной жизни, уютного отдыха и яркого досуга. Жилой комплекс построен на участке площадью 4324 м², состоящий из 2-х 9-этажных блоков. Все квартиры в этом проекте имеют ни с чем не сравнимый вид на Средиземное море и сосновые леса. Открытый бассейн Фитнес-центр  Детская площадка  Крытый паркинг  Лифт Видеонаблюдение Генератор Начало строительства: 8/2021Дата окончания строительства: 10/2022
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