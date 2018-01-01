Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с полной инфраструктурой - район Авсаллар

Ciplakli, Турция

Если вы хотите видеть бассейн со своего большого балкона, когда отдыхаете или ужинаете, сосредоточьтесь на этой квартире. В ней три спальни, одна гостиная, отдельная кухня, две ванные комнаты и большой балкон. Квартира продается без мебели, так что вы можете выбрать ее по своему желанию, как вы хотите. Квадратура квартиры составляет 165 м2, она расроложена на третьем этаже с видом на юг, это означает, что в вашем доме всегда будет солнце. В комплексе вы можете найти парную, детскую игровую площадку, систему видеонаблюдения, фитнес и бассейн. До пляжа около 3 км, так что вы можете добраться до пляжа за 15 минут. Вокруг здания много рынков, так что вам не составит труда сходить за покупками. И важный момент в том, что это здание было построено всего 5 лет назад и за ним хорошо ухаживают. *Бассейн *Паровая комната *Автопарк *Детская площадка *Система камеры