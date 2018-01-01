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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с полной инфраструктурой - район Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 110,000
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с полной инфраструктурой - район Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 164 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте с полной инфраструктурой - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 110,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Конаклы – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 м2.Расстояние до моря 460 метров.Конаклы – западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого района. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий.Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом районе, а также в центре.
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Предлагаются просторные апартаменты с террасами.

Расположение и объекты поблизости

Кадыкёй - один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите видеть бассейн со своего большого балкона, когда отдыхаете или ужинаете, сосредоточьтесь на этой квартире. В ней три спальни, одна гостиная, отдельная кухня, две ванные комнаты и большой балкон. Квартира продается без мебели, так что вы можете выбрать ее по своему желанию, как вы хотите. Квадратура квартиры составляет  165 м2, она расроложена на третьем этаже с видом на юг, это означает, что в вашем доме всегда будет солнце. В комплексе вы можете найти парную, детскую игровую площадку, систему видеонаблюдения, фитнес и бассейн. До пляжа около 3 км, так что вы можете добраться до пляжа за 15 минут. Вокруг здания много рынков, так что вам не составит труда сходить за покупками. И важный момент в том, что это здание было построено всего 5 лет назад и за ним хорошо ухаживают. *Бассейн *Паровая комната *Автопарк *Детская площадка *Система камеры
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