  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса с инфраструктурой в районе Авсаллар - Алания

Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса с инфраструктурой в районе Авсаллар - Алания

Авсаллар, Турция
от € 94,375
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса с инфраструктурой в районе Авсаллар - Алания
1 / 3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 46 до 109 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе рядом с центром
Махмутлар центр, Турция
Жилой квартал Апартаменты в бутик комплексе Granada Residence
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Проект класса люкс в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Масштабный проект в 700 м от моря в районе Паяллар
Akarca, Турция
Жилой комплекс Современный ЖК с удобным расположением в районе Тосмур
Каракокали, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса с инфраструктурой в районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
от € 94,375
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Элитная недвижимость недалеко от социальных объектов в Кестель, Аланья
Yaylali, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Комплекс состоит из четырех пятиэтажных зданий, где представлены 97 квартир, 2-х-, 3-х,  и 4-х комнатные апартаменты-дуплексы. 1+1 60м2  2+1 100м2  2+1 пентхаус 135м2  3+1 пентхаус 210м2  Инфраструктура комплекса:  • Открытый бассейн• Детский бассейн• Крытый бассейн• Беседка • Закрытая парковка• Центральная спутниковая система• Генератор• Cистема безопасности• Сад• Автоматические ворота на въезде• Шифровой замок на входе• Видео-домофон• Фитнес-зал• Сауна, паровая и соляная комнаты• Турецкая баня• Детская площадка• Ресторан, теннисный корт, Интернет Начало строительства: 03.2022. Сдача в эксплуатацию: 03.2024.
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Новый проект в одном из самых элитных районов Аланьи, вдали от городской суеты, напротив великолепного замка и с видом на море....

Проект расположен в районе Алании – Кючук Хасбахче,  площадь территории  2 166 м².  Комплекс будет состоять из 2-х  блоков  в 5 этажей, всего  28 апартаментов: трехкомнатные квартиры 2+1 и четырехкомнатные квартиры 3+1.

В стоимость квартиры входит:

2+1: Плита, духовка, вытяжка, посудомоечная машина и холодильник 

3+1: Плита, духовка, вытяжка, посудомоечная машина, холодильник и стиральная машина 

Начала строительства октябрь 2021. Завершение строительства апрель 2023 года.
Жилой квартал Недвижимость в Алании в тихом районе
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта недвижимость в Алании с великолепным внешним видом наполнена архитектурными особенностями природы и ее зеленых окрестностей. Эти апартаменты с красивыми террасами с видом на бассейн или зеленые окрестности. Зачем покупать эту недвижимость в Алании?-В хорошем районе -Богатые жилые функции -Хорошая возможность для инвестиций   Недвижимость с современным дизайном, расположенная в Оба, АланьяЭта новостройка расположена в Оба, Алания, одном из самых оживленных районов Алании. Оба предлагает отличные инвестиционные предложения для покупателей недвижимости. Оба находится всего в 4 км от центра Алании и становится новым центром Алании с его торговым центром, красивым бульваром и социальными удобствами. Аланья предлагает качественные и мирные стандарты жизни с прекрасными пляжами, горами и городской жизнью. Новая недвижимость в Алании, Турция, всего в 1 км от пляжа, недалеко от автобусной остановки, местного базара, футбольного стадиона, больницы, международной школы, ресторанов и кафе. Недвижимость в Алании на продажу в 4 км от центра Алании, в 40 км от аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропорта Анталии   Новая недвижимость в Алании с захватывающим видом на город в популярном районе Алании, с богатыми жилыми помещениями, такими как бассейн, тренажерный зал, сауна, парная. Наружные особенности недвижимости в АланииКрытый бассейнНаружный бассейнТурецкая баняФитнес-центрБар у бассейнаПерголыКамеры видеонаблюденияИгровая комнатаМини-клубМини-клубWi-fiДетская игровая площадкаКомната отдыха           Типы квартир и особенности новой недвижимости В жилом комплексе доступны апартаменты 1 + 1 и 2 + 1. В квартире с одной спальней, размещение распространяется на прихожую, террасу с видом на бассейн и сад, одну спальню и одну гостиную открытой планировки с полностью оборудованной кухней и душем.
Realting.com
Перейти