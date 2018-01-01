  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый проект в шаговой доступности от моря в районе Авсаллар - Алания

Жилой комплекс Новый проект в шаговой доступности от моря в районе Авсаллар - Алания

Авсаллар, Турция
от € 100,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый проект в шаговой доступности от моря в районе Авсаллар - Алания
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ - Алания
Akarca, Турция
Жилой квартал Квартира с двумя спальнями и видом на море
Ciplakli, Турция
Жилой комплекс Новый уютный бутик-проект близко к морю в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты в престижном районе Умрание
Akarca, Турция
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый проект в шаговой доступности от моря в районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
от € 100,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Пентхаус в центре города оба, Алания, недалеко от пляжа
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Продается пентхаус в центре Алании, расположенный в районе Джикджилли. Эта недвижимость в небольшом тихом блоке, всего 12 квартир в одном блоке.   Пентхаус в центре рядом с пляжемЕсли вы ищете большую квартиру рядом со всеми удобствами, пляжем и ресторанами по доступной цене, эта недвижимость для вас. Этот блок построен в 2006 году известной застройщиком, и общее внешнее и внутреннее состояние квартиры очень хорошее. Бассейн работает исправно, лестницы чистые, техническое обслуживание лифта производится ежемесячно. Этот большой пентхаус в Алании всего в 200 метрах от торгового центра Аланиум, всего в нескольких шагах от ресторанов, супермаркета, пляжа, школы и аптеки.   Продажа квартир в центре Алании, в районе Джикджилли. Эта недвижимость может похвастаться высококачественными удобствами и современным внешним видом. Если вы ищете новую квартиру в Алании недалеко от Клеопатры и центра города, этот вариант для вас. Ю также может дойти до центра Оба, который очень популярен среди туристов. Мы находим большую гостиную с кухней открытого плана, 2 спальни на первом этаже и на втором этаже есть одна спальня и гостиная. Особенности интерьера пентхаусастены квартиры окрашены матовой краской, а полы покрыты первоклассной керамикой. Это полностью меблированные апартаменты, включая встроенные кухонные шкафы, всю кухонную технику, телевизор, кондиционеры, водонагреватель, шкафы и кровати.
Жилой комплекс ЖК в самом сердце современной части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: FOA INVEST

Этот объект расположен в районе Башакшехир европейской части Стамбула — в самом сердце новой современной части города. Он находится недалеко от пересечения автомагистралей О-7 и Е-80 и имеет удобный выезд на каждую из них. В пешей доступности от объекта располагается станция метро. 

Жилой комплекс находится рядом с олимпийским стадионом Ататюрка. Недалеко расположена одна из крупнейших стамбульских больниц. Район активно развивается. Рядом много учебных заведений, магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов, развлечений. Неподалеку также расположен Ботанический парк, куда легко отправиться на прогулку пешком.

Объект занимает 39 тысяч квадратных метров. Значительная часть из них отведена под зеленые насаждения. Корпуса проекта специально расположены на значительном расстоянии друг от друга, чтобы сделать двор более зеленым.

Всего на объекте предлагается 453 квартиры. Для покупки также доступны 47 коммерческих помещений на первых этажах зданий. Доступно большое разнообразие планировок: от 1+1 до 4+1. На нижних этажах предлагаются апартаменты с собственными садами. В квартирах на верхних этажах есть большие балконы. 

На объекте есть крытый бассейн, которым можно пользоваться круглый год. Жителям также доступны сауна и хаммам, спортивный зал, открытые спортивные площадки. Возле искусственного водоема на территории расположено кафе, где особенно приятно отдыхать в хорошую погоду. Для маленьких жителей есть большая детская площадка с игровым оборудованием для разных возрастов.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Atasehir Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в центре азиатской стороны Стамбула. Область проекта является точкой контакта между европейской и анатолийской сторонами. Все, что вам нужно от сервисных центров и медицинских и образовательных центров, вокруг вас. Потрясающий вид на море, князья ’ острова и зеленые насаждения. Конкурентоспособные цены в Атасехире, со специальными скидками при оплате наличными.
Realting.com
Перейти