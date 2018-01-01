Жилой комплекс Новые апартаменты на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар

Махмутлар центр, Турция

Сдача в: 2024

--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура.

Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс:

Бассейн ( 94 м2 )

Детский бассейн ( 8,60 м2 )

Детская прощадка

Ландшафтный сад

Генаратор

Барбекю

Беседка

Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

Зимний Бассейн

Сауна

Турецкая баня - Хаммам

Паровая комната

Соляная комната

Фитнес

Массажный кабинет

Детская ировая комната

Бар, народный теннис и билярд

Библиотека

Кинотеатр

Музыкальная комната

Махмутлар - район с космоем Развитой городской инфраструктурой. Здесьмо найти все, что небходимо для комфортной жизни в Турци. В районе, так, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детски кафе, игровое и спортивки.

Изюминкой Махмутлара, набережной с историкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль морья, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видомом на море. Здесь с камые красивые с видомом на аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходьят автобусы во всесех направленияхх. Остановки располеены на расстойяни 300 м друг от друга. Вы, например, доэхат до любой точки Алании на облаственном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

МОРЯ: 850 МТ

СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ

РЫНОК: 500 МТ

ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ

ЦЕНТР АЛАНИ: 10 км

ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км

АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строителства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый вяз 50% и остаточный распеделиец равными частя до апреля 2024 года.