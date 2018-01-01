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Жилой комплекс Новые апартаменты на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 112,500
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Жилой комплекс Новые апартаменты на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 43 до 115 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 112,500
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Застройщик: Stay Property
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Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Он расположен в Eyup Sultan, одном из самых значительных исторических и туристических районов в европейской части Стамбула. Это многообещающая зона застройки недвижимости недалеко от центра города. Место назначения для тех, кто ищет совершенства, в жилом комплексе, который сочетает в себе традиции и современность. Важная транспортная сеть включает в себя международные автомобильные, метро, трамвайные и канатные дороги TEM. Потрясающий вид на залив Золотого Рога, недалеко от самых известных центральных районов: Фатих, Маслак, Левент, Сисли. Готовый титул, который соответствует условиям турецкого гражданства, с подходящими предложениями рассрочки.
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура.

Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс:

  • Бассейн ( 94 м2 )
  • Детский бассейн ( 8,60 м2 )
  • Детская прощадка
  • Ландшафтный сад
  • Генаратор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний Бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская ировая комната
  • Бар, народный теннис и билярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с космоем Развитой городской инфраструктурой. Здесьмо найти все, что небходимо для комфортной жизни в Турци. В районе, так, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детски кафе, игровое и спортивки.

Изюминкой Махмутлара, набережной с историкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль морья, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видомом на море. Здесь с камые красивые с видомом на аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходьят автобусы во всесех направленияхх. Остановки располеены на расстойяни 300 м друг от друга.  Вы, например, доэхат до любой точки Алании на облаственном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строителства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый вяз 50% и остаточный распеделиец равными частя до апреля 2024 года.

 

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