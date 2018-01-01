Жилой комплекс Проект рядом с морем в районе Кестель - Алания

Мраморноморский регион, Турция

Сдача в: 2024

Всё необходимое для комфортного проживания в одном жилом комплексе. Этот проект реализуется в районе Бейликдюзю европейской части Стамбула и в полной мере отвечает этому требованию. С двумя жилыми корпусами и одним блоком для домашних офисов он позволяет жить и работать в одном месте.

В жилом комплексе есть своя улица магазинов, рестораны, бассейн, фитнес-зал, собственный кинотеатр, детская игровая комната. К домам примыкает зелёная зона, в которой легко найти место для отдыха.

Район насыщен объектами социальной инфраструктуры. До ближайшей больницы от жилого комплекса всего 20 метров, в двух сотнях метров находится большой торговый центр, в районе имеются два университета. Жителям легко отправиться на прогулку в городской лес Якуплу, ведь до него всего 400 метров. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса располагается пристань для яхт West Marina, поэтому он особенно удобен для любителей прогулок под парусом.

Транспортная доступность является ещё одним важным достоинством жилого комплекса. Совсем рядом выезд на автомагистраль TEM, которая обеспечивает удобное сообщение с любым районом Стамбула. Без автомобиля добраться в необходимое место так же легко. В пешей доступности есть станция метро и остановка метробуса. До аэропорта Стамбула можно доехать за 30 минут. В 3,5 километрах от жилого комплекса располагается Международный выставочный центр Туяп — важная точка деловой активности на карте Стамбула.

На объекте доступны планировки 1+1 и 2+1. Есть варианты на любой вкус: с собственными террасами и джакузи на верхних этажах, а также со своим садом на нижнем. Из многих квартир открывается отличный вид на море.