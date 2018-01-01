  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Проект рядом с морем в районе Кестель - Алания

Жилой комплекс Проект рядом с морем в районе Кестель - Алания

Akarca, Турция
от € 130,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Проект рядом с морем в районе Кестель - Алания
1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51,5 до 115,6 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Видовые апартаменты в новом жилом комплексе - Каргыджак
Akarca, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Новый ЖК класса люкс в европейской части Стамбула - район Бахчелиэвлер
Akarca, Турция
Жилой комплекс Современный ЖК в историческом центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Многоквартирный жилой дом Beyoglu Istanbul Residence
Мраморноморский регион, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Проект рядом с морем в районе Кестель - Алания
Akarca, Турция
от € 130,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты премиум-класса с видом на исторический Босфор
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 5+2.Площадь апартаментов от 158 до 498 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Exodus Aqua Deluxe Konakli
Конаклы, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Жилой комплекс таунхаусов Exodus Aqua Deluxe – элитная недвижимость на Средиземном море.Комплекс находится в 200 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами. Рядом с проектом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море.350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка.Локация: курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл.Старт строительства: июнь 2022. Завершение строительства: май 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!В Конаклы есть все необходимое для комфортного проживания круглый год: продуктовые и хозяйственные магазины, пекарни, овощные лавки, кафе, рестораны, ночной клуб, отделения банков, фермерский рынок. Главная достопримечательность региона - это красивые пляжи. Пляжи в Конаклы чистые с мелкой песчаной или галечной поверхностью, оборудованные зонтиками, лежаками и душевыми кабинками. На пляжах также есть множество кафе и ресторанов, где вы можете отведать местные блюда и насладиться живой музыкой.
Жилой комплекс Современный ЖК в Бейлюкдюзю, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: FOA INVEST

Всё необходимое для комфортного проживания в одном жилом комплексе. Этот проект реализуется в районе Бейликдюзю европейской части Стамбула и в полной мере отвечает этому требованию. С двумя жилыми корпусами и одним блоком для домашних офисов он позволяет жить и работать в одном месте.

В жилом комплексе есть своя улица магазинов, рестораны, бассейн, фитнес-зал, собственный кинотеатр, детская игровая комната. К домам примыкает зелёная зона, в которой легко найти место для отдыха.

Район насыщен объектами социальной инфраструктуры. До ближайшей больницы от жилого комплекса всего 20 метров, в двух сотнях метров находится большой торговый центр, в районе имеются два университета. Жителям легко отправиться на прогулку в городской лес Якуплу, ведь до него всего 400 метров. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса располагается пристань для яхт West Marina, поэтому он особенно удобен для любителей прогулок под парусом.

Транспортная доступность является ещё одним важным достоинством жилого комплекса. Совсем рядом выезд на автомагистраль TEM, которая обеспечивает удобное сообщение с любым районом Стамбула. Без автомобиля добраться в необходимое место так же легко. В пешей доступности есть станция метро и остановка метробуса. До аэропорта Стамбула можно доехать за 30 минут. В 3,5 километрах от жилого комплекса располагается Международный выставочный центр Туяп — важная точка деловой активности на карте Стамбула.

На объекте доступны планировки 1+1 и 2+1. Есть варианты на любой вкус: с собственными террасами и джакузи на верхних этажах, а также со своим садом на нижнем. Из многих квартир открывается отличный вид на море.

Realting.com
Перейти