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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе в Авсалларе

Авсаллар, Турция
от € 111,000
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе в Авсалларе
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 44 до 80 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе в Авсалларе
Авсаллар, Турция
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Поскольку он удовлетворяет оптимальным инвестиционным условиям, рядом с Basin Express Road и Стамбульским каналом. Это гарантирует, что вы получите турецкое гражданство и будете жить комфортно в Стамбуле. Предоставляет варианты продажи в рассрочку с прямой передачей титульных документов. Прекрасная возможность инвестировать и владеть недвижимостью, так как она объединяет квартиры и офисы. Несколько вариантов обслуживания, с сетью экспресс-перевозок рядом с проектом.
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Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс расположен на участке 13 000 м2, из которого 65% - зеленые насаждения. В проекте есть 5 блоков с квартирами и 9 вилл.

В комплексе есть различные планировки юнитов - квартиры с 2-3-мя спальнями и виллы с 5 спальнями.

Помимо жилых апартаментов и бассейна, в проекте есть другие удобства: паровая баня, сауна, спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка, библиотека и конференц-зал.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние:

Транспорт

  • Автобусная остановка - 5 мин
  • Станция метро - 15 мин
  • Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 6 мин
  • E-5 - 5 мин

Торговые центры рядом

  • Пендория - 6 км
  • Виапорт - 4 км
  • Атлас - 8 км

Учебные заведения рядом

  • Vega Schools
  • Doga Koleji всего в 5 минутах ходьбы
  • Университет Малтепе
  • Университет Йедитепе
  • Университет Мармара

Больницы

  • Больница Emsey – всего в 5 минутах ходьбы
  • VM Medical Park – в 15 минутах езды на машине
  • Больница Medipol
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185 м² 1 квартира
Застройщик: Property Advisor Turkey

Самый высокий потенциальный доход в этом районе По данным Forbes Turkey Research, это жилой проект, расположенный на европейской стороне в Кагитане, одном из быстрорастущих районов Стамбула с высокими инвестиционными доходами. Kağıthane включает в себя бизнес-район с крупными и известными компаниями, который сделал спрос очень высоким как со стороны местных, так и международных инвесторов.

- Площадь участка: 27000 кв.м. ² N

- Количество спален: от 1 + 0 до 4 + 1

- Номер единицы: 440

- Номер этажа: 12

- Номер блока: 12

- Диапазон размеров: 41 - 180m²

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