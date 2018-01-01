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Жилой комплекс Новые квартиры с удобной планировкой в районе Авсаллар, Алания

Авсаллар, Турция
от € 89,750
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Жилой комплекс Новые квартиры с удобной планировкой в районе Авсаллар, Алания
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 72 до 126 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Застройщик: EOS Turkey Property

Самый большой комплекс города поднимался вдоль пристани Западного Стамбула. Самый большой комплекс города с 5.000 + единиц различного типа от 1 + 1, чтобы упомянуть дома. Уникальная концепция жизни с частной пристанью для яхт, причалом морского дна, ресторанами для яхт и развлекательным залом, удобствами 1-го класса, уникальным и бесценным видом на море и торговым центром. На самом деле это больше, чем проект, это город с самим собой.
Жилой комплекс Готовый комплекс в Оба
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Роскошный проект общей площадью 1400 м2 расположен в 2 км от центра Алании, в элитном, экологически чистом, развитом районе Оба. Проект находится в окружении зеленых садов, в шаговой доступности от больницы и крупных торговых центров. Комплекс состоит из одного жилого блока, 20 квартир разной планировки и метража. Удобные и просторные апартаменты с элегантным дизайном и высококачественными материалами. Все двухуровневые квартиры 1+1, 2+1 и 4+1 имеют полы с подогревом. Имеется WIFI Интернет и спутниковое телевидение как в общих помещениях, так и во всех квартирах. Алюминиевые рамы, раздвижные двери, окна с теплоизоляцией, керамические полы и используются системы декоративного светодиодного освещения.
Оба — самый удобный район Алании для общественного транспорта. Оба — чрезвычайно современный жилой район на востоке Алании, где сливаются туристическая и местная жизнь. Из-за интенсивности туристической жизни в летние месяцы здесь становится немного больше людей. Это близко к морю и другим основным районам Алании.
Жилой комплекс Квартиры с богатой инфраструктурой
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Потрясающий Жилой Комплекс расположен в районе Тосмур в одном из центральных районов Алании. Проект состоит из 2 блоков, всего 47 квартир. Общая площадь участка составляет 1785 м 2, расстояние до моря 550 м, в непосредственной близости находятся такие супермаркеты, как Migros, Şok, Bim и A101. Он находится в 350 м от кольцевой дороги, улицы, по которой проходит общественный транспорт, и банкоматов. Комплекс расположился в просторном месте с одной стороны участка проходят дороги, с другой стороны находится зеленая зона (парк).
Большим преимуществом проекта является то, что во всех квартирах есть видеодомофон, инфраструктура подогрева полов и шоковый обогреватель.
Начало строительства: май 2022 г, конец строительства: май 2023 г.
Способы оплаты: 30% первый взнос, остальное в рассрочку до окончания строительства!
 

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