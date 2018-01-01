Жилой комплекс Новые квартиры с удобной планировкой в районе Авсаллар, Алания

Каракокали, Турция

Роскошный проект общей площадью 1400 м2 расположен в 2 км от центра Алании, в элитном, экологически чистом, развитом районе Оба. Проект находится в окружении зеленых садов, в шаговой доступности от больницы и крупных торговых центров. Комплекс состоит из одного жилого блока, 20 квартир разной планировки и метража. Удобные и просторные апартаменты с элегантным дизайном и высококачественными материалами. Все двухуровневые квартиры 1+1, 2+1 и 4+1 имеют полы с подогревом. Имеется WIFI Интернет и спутниковое телевидение как в общих помещениях, так и во всех квартирах. Алюминиевые рамы, раздвижные двери, окна с теплоизоляцией, керамические полы и используются системы декоративного светодиодного освещения.

Оба — самый удобный район Алании для общественного транспорта. Оба — чрезвычайно современный жилой район на востоке Алании, где сливаются туристическая и местная жизнь. Из-за интенсивности туристической жизни в летние месяцы здесь становится немного больше людей. Это близко к морю и другим основным районам Алании.