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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар, Аланья

Авсаллар, Турция
от € 99,683
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар, Аланья
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 44 до 94 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар, Аланья
Авсаллар, Турция
от € 99,683
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Другие комплексы
Резиденция Modern Family concept With Stunning Sea view
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

В этом проекте вы найдете сочетание современной архитектуры и роскошного городского образа жизни. Все требования городского образа жизни были профессионально проработаны там, где в вашем районе будет уникальное море Стамбула.
Вы будете чувствовать себя довольным деталями, сочетающими роскошь и функциональность дома, и дышать миром и счастьем.
Этот проект расположен в одном из самых ценных районов Бейликдузу в западных районах Стамбула. Общая площадь застройки построена на участке площадью 6,450 кв. М с ландшафтной площадью 4,500 кв. М, предназначенной для зеленой среды. 

Всего имеется 7 блоков с 48 независимыми единицами в диапазоне от 4 + 1 и 4,5 + 2. Каждый блок имеет бесконечный вид на море из гостиной. 
Услуги включены:

- Бассейн 
- Детская игровая площадка
- Специальная пешеходная дорожка
- Крытый бассейн
- Фитнес-центр
- сауна
- Паровая комната
- Баскетбол и футбольный корт
- Каждый блок в этом проекте будет иметь 2 парковочных места в рамках проекта. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

- Метробус находится в 5 минутах езды
- Западная Стамбульская Марина находится в 4 минутах езды
- TEM Link Road находится в 3 минутах езды
- Торий AVM ( Мельница ) находится в 10 минутах езды
- Больница Аджибадем находится в 6 минутах езды
- Догский колледж находится в 8 минутах езды
- Мармарский парк ( Мельница ) находится в 8 минутах езды
- Марина в 4 минутах езды
- Аэропорт находится в 20 минутах езды
- Büyükçekmece находится в 10 минутах езды
- Яшам Вадиси находится в 2 минутах езды
- Американский колледж культуры находится в 5 минутах езды

 
Жилой комплекс ЖК в самом сердце современной части Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: FOA INVEST

Этот объект расположен в районе Башакшехир европейской части Стамбула — в самом сердце новой современной части города. Он находится недалеко от пересечения автомагистралей О-7 и Е-80 и имеет удобный выезд на каждую из них. В пешей доступности от объекта располагается станция метро. 

Жилой комплекс находится рядом с олимпийским стадионом Ататюрка. Недалеко расположена одна из крупнейших стамбульских больниц. Район активно развивается. Рядом много учебных заведений, магазинов и торговых центров, кафе, ресторанов, развлечений. Неподалеку также расположен Ботанический парк, куда легко отправиться на прогулку пешком.

Объект занимает 39 тысяч квадратных метров. Значительная часть из них отведена под зеленые насаждения. Корпуса проекта специально расположены на значительном расстоянии друг от друга, чтобы сделать двор более зеленым.

Всего на объекте предлагается 453 квартиры. Для покупки также доступны 47 коммерческих помещений на первых этажах зданий. Доступно большое разнообразие планировок: от 1+1 до 4+1. На нижних этажах предлагаются апартаменты с собственными садами. В квартирах на верхних этажах есть большие балконы. 

На объекте есть крытый бассейн, которым можно пользоваться круглый год. Жителям также доступны сауна и хаммам, спортивный зал, открытые спортивные площадки. Возле искусственного водоема на территории расположено кафе, где особенно приятно отдыхать в хорошую погоду. Для маленьких жителей есть большая детская площадка с игровым оборудованием для разных возрастов.
Жилой квартал Роскошный жилой комплекс всего в 100 метрах от пляжа
Okurcalar, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Рады сообщить Вам о начале строительства роскошного жилого комплекса, строительство которого начинается в сентябре 2022 года. Комплекс будет располагаться в районе Алании, Окуджалар, всего в 100 метрах от песчаного пляжа на земельном участке площадью 2460 м². Из окон апартаментов будет открываться прекрасный вид на море, горы и бассейн.  1+1 – 47 м2 и 53 м2 (34 апартамента) 2+1 – 120 м2 (14 апартаментов) Wi-fiЛифтОткрытая парковкаОткрытый бассейнОхранаСаунаФитнесЭлектро-генератор   Дата начала строительства —  09.2022   Дата окончания строительства — 12.2023
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