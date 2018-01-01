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Жилой комплекс Новые квартиры-пентхаусы в комплекса с инфраструктурой в районе Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 175,000
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Жилой комплекс Новые квартиры-пентхаусы в комплекса с инфраструктурой в районе Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены пентхаусы 2+1 площадью 105 м2. Расстояние до моря 960 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры-пентхаусы в комплекса с инфраструктурой в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 175,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Стильные апартаменты в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024

Представляем новый роскошный проект в Алании в районе Оба. Район распологается в непосредствнной близости к центру Алании, имеет чистые пляжи и широкую социальную и городскую инфраструктуру.
Проект включает в себя 128 квартир.
Инфраструктура:
Открытый, закрытый и детский бассейны
Шаттл до моря
Спортзал
Сауна
Игровая комната
Лобби
Комната для учебы
Бильярд
Крытая парковка (70 мест)
Зона барбекю
Внутренне наполнение квартир:
7 предметов бытовой техники (BOSCH)
Кондиционер в каждой комнате
Полы с подогревом в ванных комнатах
Проточный водонагреватель
Жилой комплекс Стильные апартаменты в строящемся комплексе - район Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 650 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
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