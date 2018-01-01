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Жилой комплекс Новые апартаменты на 1 береговой линии в элитном районе Кестель

Akarca, Турция
от € 290,400
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Жилой комплекс Новые апартаменты на 1 береговой линии в элитном районе Кестель
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 30 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты на 1 береговой линии в элитном районе Кестель
Akarca, Турция
от € 290,400
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Жилой комплекс Exodus Twins Residence
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Первая береговая линия и самый востребованный район Аланьи, количество таких вариантов ограничено. Проект Exodus Twins — инвестиционно привлекательное предложение на рынке недвижимости с высоким арендным потенциалом.Комплекс находится в самом популярном районе Махмутлар. С одной стороны - набережная и пляж, а с другой - самая активная и оживленная улица Барбароса. Прямой вид на море, горы и Аланийскую крепость.Комплекс включает 2 жилых блока, всего 64 квартиры. Строится на земельном участке площадью 1.930 м2. В проекте представлены различные планировки: квартиры 1+1 с собственным садом, одноуровневые апартаменты 1+1, пентхаусы 2+1.Сроки строительства: март 2023 - март 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в самом центре Махмутлара с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
-Новая меблированная трехкомнатная квартира на продажу в Махмутларе, Аланья, всего в 150 метрах от пляжа с прекрасным видом на море и город Квартира с видом на море в центре Махмутлара, АланьяКвартира расположена на улице Барборос, всего в 100 метрах от башни с часами. Просто выйдите, и вы найдете кафе, рестораны, бутик, аптеку, продуктовый магазин, Квартира находится на 5-м этаже 7-этажного дома, состоит из 2 спален, одной ванной комнаты, гостиной с кухней открытого плана и двух террас. Гостиная, которая выходит на большой балкон, имеет прекрасный вид на море и город. Квартира будет продаваться с новой мебелью, кухонной техникой и кондиционерами. В комплексе есть бассейн, электрогенератор и лифт. Махмутлар, Аланья: Местоположение этой недвижимостиМахмутлар - очень привлекательный район для покупателей загородного дома. Поскольку большинство квартир новостройки, цены доступные, и вы можете найти все, что вам нужно. Есть вкусные стейки-рестораны, кафе, отели, набережные, детские парки, школа, банк, почта, врачи, Районы очень хорошо обслуживаются транспортом до центра Алании, услугами, магазинами, пляжами.
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся доме - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 42 до 185 м2.Расстояние до моря 550 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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