Жилой комплекс Новые апартаменты на 1 береговой линии в элитном районе Кестель

Махмутлар центр, Турция

-Новая меблированная трехкомнатная квартира на продажу в Махмутларе, Аланья, всего в 150 метрах от пляжа с прекрасным видом на море и город Квартира с видом на море в центре Махмутлара, АланьяКвартира расположена на улице Барборос, всего в 100 метрах от башни с часами. Просто выйдите, и вы найдете кафе, рестораны, бутик, аптеку, продуктовый магазин, Квартира находится на 5-м этаже 7-этажного дома, состоит из 2 спален, одной ванной комнаты, гостиной с кухней открытого плана и двух террас. Гостиная, которая выходит на большой балкон, имеет прекрасный вид на море и город. Квартира будет продаваться с новой мебелью, кухонной техникой и кондиционерами. В комплексе есть бассейн, электрогенератор и лифт. Махмутлар, Аланья: Местоположение этой недвижимостиМахмутлар - очень привлекательный район для покупателей загородного дома. Поскольку большинство квартир новостройки, цены доступные, и вы можете найти все, что вам нужно. Есть вкусные стейки-рестораны, кафе, отели, набережные, детские парки, школа, банк, почта, врачи, Районы очень хорошо обслуживаются транспортом до центра Алании, услугами, магазинами, пляжами.