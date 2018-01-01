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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе района Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 100,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе района Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 70 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе района Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 100,000
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