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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 94,080
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 59,5 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 1550 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 94,080
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Предлагаются светлые апартаменты с живописным видом на лес.

Некоторые квартиры имеют собственные сады.

Резиденция располагает открытым бассейном и солнечной террасой, парковкой, охраной, спортивными площадками, фитнес-залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с школами, университетами, больницами, центром района и новым аэропортом.
Жилой комплекс Квартиры премиум класса в районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Люксовый Жилой проект расположен в очень тихом районе Оба Алании. Комплекс находится в 3500 метрах от моря, где можно проводить время на природе. Комплекс с уникальным панорамным видом на великолепные горы Таурус, Средиземное море и историческую крепость города Алания, окруженную соснами, цитрусовыми деревьями и садами авокадо!
Оригинальный проект состоит из 5 элитных блоков, 90 элитных квартир планировок 3+1 и 5+1. Чистовая отделка квартир, установлена ​​кухня с гранитной столешницей, оборудованный санузел, железная входная дверь, межкомнатные двери, качественные окна, стены покрашены экологической краской, на полу качественная плитка и ламинат, выключатели и розетки, основное и точечное освещение — все это уже включено в стоимость квартиры!
При первоначальном взносе от 30% предоставляется беспроцентная рассрочка.
Жилой квартал Новый комфортабельный проект в Авсаллар
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
  Данный проект создан для людей, предпочитающих комфорт. Emerald Paradise расположен в Авсалларе, где находится самый красивый пляж Алании.Авсаллар расположен в 22 км от центра Аланьи и является районом, где есть много 5-звездочных отелей, пляжных клубов и роскошных резиденций. Авсаллар - самый быстроразвивающийся и наиболее подходящий для инвестиций район Алании и Анталии. Авсаллар расположен недалеко от новых торговых центров, ресторанов и оживленной повседневной жизни. Он находится всего в десяти минутах ходьбы от ваших апартаментов до самого красивого пляжа Алании, расположенного в 900 метрах. Еще одним преимуществом Авсаллара является то, что он находится всего в 50 минутах езды от аэропорта Аланья-Газипаша. Аэропорт Газипаша развивается с каждым годом, и принимает все больше рейсов из разных стран, что также повышает экономическую ценность этого района. Emerald Paradise будет состоять из 234 квартир. Проект состоит из 144 апартаментов с одной спальней, 64 апартаментов с двумя спальнями (все с ванными комнатами) и 26 апартаментов в пентхаусе. К услугам постояльцев тренажерный зал, оздоровительный спа-центр, ресторан, игровая комната, кинотеатр, теннисный корт, детский клуб, бассейны, площадка для барбекю и магазин. Комплекс также вмещает детскую игровую площадку, теннисный корт и площадку для барбекю, которые были размещены на 3 метра ниже уровня, и таким образом гарантируя, что шум не будет мешать тем, кто загорает и отдыхает у бассейна. Также в этом проекте будет подземный паркинг для жителей, имеющих собственные автомобили. Для получения более подробной информации о комплексе Emerald Paradise вы можете позвонить или написать в нашу компанию и мы постараемся воплотить вашу мечту в жизнь
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