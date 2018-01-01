Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Авсаллар

Авсаллар, Турция

Данный проект создан для людей, предпочитающих комфорт. Emerald Paradise расположен в Авсалларе, где находится самый красивый пляж Алании.Авсаллар расположен в 22 км от центра Аланьи и является районом, где есть много 5-звездочных отелей, пляжных клубов и роскошных резиденций. Авсаллар - самый быстроразвивающийся и наиболее подходящий для инвестиций район Алании и Анталии. Авсаллар расположен недалеко от новых торговых центров, ресторанов и оживленной повседневной жизни. Он находится всего в десяти минутах ходьбы от ваших апартаментов до самого красивого пляжа Алании, расположенного в 900 метрах. Еще одним преимуществом Авсаллара является то, что он находится всего в 50 минутах езды от аэропорта Аланья-Газипаша. Аэропорт Газипаша развивается с каждым годом, и принимает все больше рейсов из разных стран, что также повышает экономическую ценность этого района. Emerald Paradise будет состоять из 234 квартир. Проект состоит из 144 апартаментов с одной спальней, 64 апартаментов с двумя спальнями (все с ванными комнатами) и 26 апартаментов в пентхаусе. К услугам постояльцев тренажерный зал, оздоровительный спа-центр, ресторан, игровая комната, кинотеатр, теннисный корт, детский клуб, бассейны, площадка для барбекю и магазин. Комплекс также вмещает детскую игровую площадку, теннисный корт и площадку для барбекю, которые были размещены на 3 метра ниже уровня, и таким образом гарантируя, что шум не будет мешать тем, кто загорает и отдыхает у бассейна. Также в этом проекте будет подземный паркинг для жителей, имеющих собственные автомобили. Для получения более подробной информации о комплексе Emerald Paradise вы можете позвонить или написать в нашу компанию и мы постараемся воплотить вашу мечту в жизнь