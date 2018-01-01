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Жилой комплекс Современные апартаменты на стадии строительства в районе Демирташ

Akarca, Турция
от € 121,000
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Жилой комплекс Современные апартаменты на стадии строительства в районе Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 40 до 85,5 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Современные апартаменты на стадии строительства в районе Демирташ
Akarca, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Это проект с очень элегантными и современными строительными стандартами в престижном центральном районе Шишли. Комплекс включает в себя офисы, магазины и апартаменты с высококлассной и роскошной системой проживания. Современные и современные услуги, с квартирами подходящих размеров и стилей для семей. В нескольких минутах от станции метро и многих школ, университетов, больниц и объектов. Площадь проекта является одним из самых важных и престижных районов Стамбула. У этого есть отличительный и красивый вид на Босфор.
Жилой комплекс Недвижимость на продажу в новом проекте в Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023

Проект расположен в районе верхняя Оба, одном из любимых районов Алании, который имеет уникальный, красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, но в нем также достаточно много возможностей для городской жизни. Новый жилой комплекс находится в нескольких минутах ходьбы до всех социальных объектов города. Проект состоит в том, чтобы привлечь внимание своим разнообразным дизайном и архитектурной структурой.
Комплекс состоит из одного 4-х этажного блока на земельном участке площадью 990м2.Вашему вниманию представлены следующие планировки квартир: 1+1 и 2+1 дуплекс.
Расстояние до моря составит 1.7 км, до областной больницы 1км, в пешей доступности находятся рынок, магазины, школа и остановка общественного транспорта.
Предусмотрена гибкая система оплаты, первоначальный взнос 35%, остаток суммы распределяется на срок завершения строительства который запланирован на декабрь 2023г.
Жилой комплекс Строящийся комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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