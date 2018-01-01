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Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 101,500
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Авсаллар
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О комплексе

Вашему вниманию представлены новые апартаменты 1+1, 2+1 в Алании – район Авсаллар. Площадь апартаментов от 54 до 123 квадратных метров. Расстояние до моря 1900 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 101,500
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Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный проект в экологически чистом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1Площадь апартаментов от 65 до 138 квадратных метров. Расстояние до моря 1700 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и парковкой рядом со станциями метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые квартиры в резиденции с парковкой и подземным гаражом, сауной, турецкой баней и фитнес-залом, бассейном, детской площадкой, кафе и круглосуточной охраной.

Окончание строительства - 2023 год.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с торговым центром и автомагистралью D-100, в пяти минутах ходьбы от станции метро Эсенкент и в 15 минутах от еще двух станций метро.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе со всеми удобствами в районе Авджылар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70 до 217 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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