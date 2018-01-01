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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ

Akarca, Турция
от € 113,500
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 53 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Akarca, Турция
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Жители этого комплекса могут наслаждаться отличными видами на Мраморное море и центр Стамбула. Он находится в районе Фикиртепе Азиатской части Стамбула.

Отличительная особенность локации — прекрасная транспортная доступность. В пешей доступности есть две станции метро, остановка метробуса и автомагистраль D-100, которая позволяет добраться в любую часть Стамбула удобным способом. Добраться до аэропорта также просто.

В пешей доступности расположены парк, множество магазинов и ресторанов. В районе есть несколько государственных и частных больниц, учебные заведения и другие социальные объекты.

Объект состоит из трех корпусов высотой от 7 до 24 этажей. В них 467 квартир и 96 коммерческих помещений. Прямо на территории расположен торговый комплекс, что особенно удобно для любителей шопинга. На выбор доступны планировки от 1+1 до 4+1 в нескольких вариантах с одним или двумя санузлами. Площадь квартир варьируется от 77,74 до 366,83 квадратных метров.  Отделка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественных материалов.

Внутренняя инфраструктура включает открытый и закрытый бассейны, фитнес-зал, сауну и хаммам, крытую и открытую парковки. Для детей на территории есть несколько игровых площадок.

Район Фикиртепе интенсивно развивается, а стоимость жилья в нём растёт.  Это делает объект  привлекательным не только для жизни, но и для инвестиций.
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Проект включает 4 здания, 2 из них уже завершены и 2 находятся в стадии строительства. Резиденция состоит из четырех зданий с 609 квартирами и 60 коммерческими помещениями и располагает:

  • большими зелеными зонами
  • фитнес-центром и тренажерным залом
  • турецкой баней и сауной
  • детской площадкой
  • бассейном
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной
  • школой
Преимущества

Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.

Расположение и объекты поблизости
  • автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
  • парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
  • парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
  • автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
  • ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
  • новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
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Почему это свойство؟ Архитектурные проекты, которые представляют гармонию архитектурного подхода с ландшафтом Стамбула. Испытайте новое чувство в замкнутом природном заповеднике. Проект расположен в стратегической зоне с видом на основные дороги. Готов и подходит для инвестиций и получения турецкого гражданства.
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