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Жилой комплекс Новые квартиры возле моря в Каргыджаке - Алания

Akarca, Турция
от € 145,000
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Жилой комплекс Новые квартиры возле моря в Каргыджаке - Алания
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О комплексе

Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 58,4 до 128,6 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры возле моря в Каргыджаке - Алания
Akarca, Турция
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Недорогая квартира в Алании, Махмутларе на берегу моря Доступная квартира в Алании в отличном месте с потрясающим видом на море. Квартира сдана в эксплуатацию 7 лет назад, и она никогда не использовалась. Просторная светлая 2-комнатная квартира площадью 125 кв.м. С большой террасы вы можете насладиться видом на Средиземное море. Находится всего в 200 метрах от башни с часами, которая является центром Махмутлара, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, аптек, рынка и магазинов. Под квартирой находится врач 24/7. Общественный автобус проходит прямо перед квартирой. Очень легко добраться до аэропорта.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город.

Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны.

Почти все квартиры в блоке А - двухкомнатные, и в каждой есть балкон.

Удобства и оснащение в доме

В квартирах есть высококачественная отделка, система «умный дом».

В центре комплекса расположена зеленая площадь с местами для отдыха, магазинами, кафе и площадками для проведения мероприятий.

Преимущества
  • При покупке квартиры от 549 000 - скидка при оплате сразу 25%, при рассрочке максимальная скидка 20%
  • Возможны расчеты в долларах США. Без рисков, связанных с использованием национальной валюты
  • Необязательно находиться на территории Турции и знать турецкий язык
  • Безвизовый въезд в 100+ стран. Включая Гонконг, Таиланд, Бразилию, Японию
  • Возможность получения визы США. Обладатель турецкого гражданства может подать заявку на получение шенгенской визы, визы США или резидентства в ЕС
  • Паспорта на всю семью. Вместе с основным инвестором гражданство одновременно получат супруг(а) и дети до 18 лет
  • Нет необходимости подтверждать происхождение средств или наличие стабильного дохода
  • Необязательно становиться налоговым резидентом
  • Недвижимость можно продать через 3 года, паспорта останутся навсегда
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Шишли, на европейской стороне города. Это деловой, культурный и торговый центр Стамбула.

За 9 минут на автомобиле можно добраться до деловых кварталов города: Fulya, Esentepe, Cumhuriyet и Левент. Здесь расположены небоскребы и офисные здания с представительствами банков и турецких и международных компаний.

До популярных районов Таксим и Нишанташи, с дорогими торговыми улицами, ресторанами, музеями и галереями, можно доехать на автомобиле за 10 минут.

Вблизи от комплекса находится один из крупнейших торговых центров Европы — Джевахир, до которого можно добраться пешком менее чем за 20 минут.

Прибрежная зона с дворцом Долмабахче, парком Maçka, пристанью Kabataş и стадионом Vodafone находится менее чем в 10 минутах езды на автомобиле от проекта.

До исторического центра Стамбула — района Султанахмет — можно добраться за 17 минут на автомобиле. До международного аэропорта Стамбула — за 30 минут.
Жилой комплекс Zeray Dilasa Orman
Pasadag Mahallesi, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект расположен в районе Юваджик города Коджаэли в виде 20 блоков и 660
квартир на площади 65.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, от 89 м2 до 355 м2. В наших
апартаментах есть турецкая баня и сауна. На территории комплекса есть открытый и
закрытый бассейны, сауна, турецкая баня, озера, тренажерный зал, детские игровые
площадки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, теннисные корты,
амфитеатр, крытая и открытая автостоянки и леса как общие зоны с круглосуточной
системой безопасности.

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