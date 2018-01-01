Жилой комплекс Новые квартиры возле моря в Каргыджаке - Алания

Мраморноморский регион, Турция

Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город.

Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны.

Почти все квартиры в блоке А - двухкомнатные, и в каждой есть балкон.

Удобства и оснащение в доме

В квартирах есть высококачественная отделка, система «умный дом».

В центре комплекса расположена зеленая площадь с местами для отдыха, магазинами, кафе и площадками для проведения мероприятий.

При покупке квартиры от 549 000 - скидка при оплате сразу 25%, при рассрочке максимальная скидка 20%

Возможны расчеты в долларах США. Без рисков, связанных с использованием национальной валюты

Необязательно находиться на территории Турции и знать турецкий язык

Безвизовый въезд в 100+ стран. Включая Гонконг, Таиланд, Бразилию, Японию

Возможность получения визы США. Обладатель турецкого гражданства может подать заявку на получение шенгенской визы, визы США или резидентства в ЕС

Паспорта на всю семью. Вместе с основным инвестором гражданство одновременно получат супруг(а) и дети до 18 лет

Нет необходимости подтверждать происхождение средств или наличие стабильного дохода

Необязательно становиться налоговым резидентом

Недвижимость можно продать через 3 года, паспорта останутся навсегда

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Шишли, на европейской стороне города. Это деловой, культурный и торговый центр Стамбула.

За 9 минут на автомобиле можно добраться до деловых кварталов города: Fulya, Esentepe, Cumhuriyet и Левент. Здесь расположены небоскребы и офисные здания с представительствами банков и турецких и международных компаний.

До популярных районов Таксим и Нишанташи, с дорогими торговыми улицами, ресторанами, музеями и галереями, можно доехать на автомобиле за 10 минут.

Вблизи от комплекса находится один из крупнейших торговых центров Европы — Джевахир, до которого можно добраться пешком менее чем за 20 минут.

Прибрежная зона с дворцом Долмабахче, парком Maçka, пристанью Kabataş и стадионом Vodafone находится менее чем в 10 минутах езды на автомобиле от проекта.

До исторического центра Стамбула — района Султанахмет — можно добраться за 17 минут на автомобиле. До международного аэропорта Стамбула — за 30 минут.