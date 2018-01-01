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Жилой комплекс Квартиры на стадии завершения строительства в районе Демирташ

Akarca, Турция
от € 125,000
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Жилой комплекс Квартиры на стадии завершения строительства в районе Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 65 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Квартиры на стадии завершения строительства в районе Демирташ
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Рады сообщить Вам о начале строительства роскошного жилого комплекса, строительство которого начинается в сентябре 2022 года. Комплекс будет располагаться в районе Алании, Окуджалар, всего в 100 метрах от песчаного пляжа на земельном участке площадью 2460 м². Из окон апартаментов будет открываться прекрасный вид на море, горы и бассейн.  1+1 – 47 м2 и 53 м2 (34 апартамента) 2+1 – 120 м2 (14 апартаментов) Wi-fiЛифтОткрытая парковкаОткрытый бассейнОхранаСаунаФитнесЭлектро-генератор   Дата начала строительства —  09.2022   Дата окончания строительства — 12.2023
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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей необходимой инфраструктурой, в пяти минутах от станции метро, в десяти минутах от станции метробуса, больницы и торгового центра.
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< p > CACTUS GARDEN < / p > < p > Этот проект будет завершен в феврале 2022 года < / p > < p > Модераты этого проекта включают: < / p > < p > - открытый бассейн < br / > -Indoor Jaccuzi < br / > -Sauna < br / > -Steam комната < br > / > -Gym < br / > - Детская игровая площадка < br / > - Барбекю < br / > - Настольный теннис < br / > - Лобби < br / > Расстояние до моря 2,5 км < / p > < p > + Трансфер к морю < br / > Расстояние до центра Алании 5 км < / p > < p > Внутренняя архитектура квартиры: < / p > < p > -60 & раз; 120 гранитных полов < br / > - Собственные кухонные шкафы < br / > -Black Star Galexi цветные гранитные столешницы < br / > - Изолированные окна < br / > - Специально разработанная стальная дверь с глазолом < br / > - Специально разработанные лакированные внутренние двери < br / > -Душевая кабина из закаленного стекла < br / > - умывальник Hilton < / p > < p > Включает единицы со спальней и площадью 46 м² и ценой 90 000 евро и дуплекс с тремя спальнями и площадью 200 м² и цена 230 000 евро < / p > < p > ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете оплатить в рассрочку и 30 % авансовый платеж < / p >
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