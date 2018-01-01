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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК с полной инфраструктурой - район Демирташ

Akarca, Турция
от € 91,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК с полной инфраструктурой - район Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 174 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в ЖК с полной инфраструктурой - район Демирташ
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