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Жилой комплекс Новые апартаменты в экологичном районе - Авсаллар, Алания

Авсаллар, Турция
от € 105,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в экологичном районе - Авсаллар, Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 198 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в экологичном районе - Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
от € 105,000
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Другие комплексы
Жилой квартал КУПИТЕ КВАРТИРУ В ТУРКЛЕРЕ, АЛАНИЯ
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Эта постройка находится всего в 1 км от моря и в 10 минутах от центра города Алания. Это будет идеальный выбор для вас, если вы решите купить квартиру от Silence Hill в Тюрклере, Аланья. Проект будет построен на участке площадью 4900 м2. и будет два блока по 10 этажей. Так что теперь вы можете выбрать квартиру, которую хотите. Проект начнется 1 декабря 2022 года и будет завершен 1 декабря 2023 года. В комплексе есть множество удобств, таких как стойка регистрации, фитнес-центр, игровая комната, комната отдыха, паровая баня, сауна, кафе, бизнес-зал и крытый бассейн, а также бассейн, детский парк, ботанический сад и открытый автомобиль. парковка. Как вы поняли из информации выше, комплекс будет похож на пятизвездочный отель, и вы будете чувствовать себя комфортно, потому что найдете все, что вам нужно. Не ждите записи на прием, чтобы узнать все детали и выбрать свой новый дом в Алании.
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс включает 133 квартиры - 25 студий, 98 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Все квартиры с балконами и полностью оборудованы. Социальные объекты и зоны отдыха - тренажерный зал, магазины, социальные клубы, конференц-залы, ресторан, служба уборки, круглосуточное обслуживание, охрана и обслуживание номеров.

Преимущества

Ожидаемый доход от аренды: 5%

Возможность получить турецкое гражданство.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. При этом остановка автобуса находится в 650 м.

  • Шишли: 10 мин.
  • Левит: 12 мин.
  • Маслак: 12 мин.
  • Таксим: 10 мин.
  • Акмеркез: 10 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 20 мин.
  • Шоссе D-100-TEM: 3 мин.
Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Hasdere, Турция
Сдача в: 2024

Современный многоэтажный ЖК строится в одном из самых престижных районов города Газипаша, в окружении фантастических пейзажей. Данный проект находится в 5 км от аэропорта, 2 км от пляжа и 1 км от центра города в окружении Таврских гор. Очень удачное расположение между всеми необходимыми объектами инфраструктуры: школы, городская больница, магазины, банки, торговый и исторический центр, университет. Стильный дизайн фасадов и апартаментов жилого комплекса не оставит равнодушным жителей данного жилого комплекса.
На продажу выставлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 3+2 дуплекс, 4+1, 4+2 дуплекс, 5+2 дуплекс.

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