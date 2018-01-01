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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе района Демирташ

Akarca, Турция
от € 89,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе района Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 2400 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в строящемся комплексе района Демирташ
Akarca, Турция
от € 89,000
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Другие комплексы
Жилой квартал Современный комплекс в развитом районе Алании, Авсаллар
Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Представляем вашему вниманию новый проект гармонично вписанный в окружающую среду района Авсаллар. Проект будет располагаться на большой закрытой территории общей площадью 1743 м2, и состоять из одного восьмиэтажного жилого блока и 35 апартаментов различных планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.  Проект подарит будущим жителям совершенно новое представление о возможностях жилого пространства. Современная архитектура комплекса и планировки квартир были продуманы до мелочей, чтобы создать максимально комфортные условия для будущих жильцов. На территории комплекса  предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи, поэтому в любое время года вы сможете вести активную и насыщенную жизнь.  Так же важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования. Рядом с жилым комплексом есть школы, детские сады, а в пешей доступности находятся поликлиники, аптеки и супермаркеты — все, что необходимо для комфортной жизни. Недалеко от жилого комплекса расположен живописный парк, где вы можете полюбоваться на пейзажи которые так приятны после насыщенного рабочего дня. Варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием — и понравятся даже самым искушенным жителям Авсаллара.  Всего в одном километре от жилого комплекса находятся лесопарковая зона и городской пляж на реке Клязьма, где жители смогут прогуливаться по живописной набережной в любое удобное время. Естественный зеленый ландшафт, обрамляющий берега реки, создаёт полное ощущение отдыха на первозданной природе. Всего в двух километрах от жилого комплекса находится пляж, где жители смогут прогуливаться по живописной набережной в любое удобное время, а расстояние до самого известного пляжа Алании, Клеопатра, составляет 22 км.  30 квартир 1+1 48 м2 3 квартиры 2+1 94 м2 2 квартиры 3+1 109 м2   Открытый бассейн Детский бассейн Сауна Фитнес центр Камелия Игровая площадка на открытом воздухе Генератор Лобби Wi-Fi в зоне отдыха Камера наблюдения Открытая парковка   Начало строительства комплекса: октябрь 2022 год. Окончание строительства комплекса: сентябрь 2023 год. 
Жилой комплекс Просторные квартиры посреди Белградского леса в Стамбуле
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1, 5+1, 6+1. Площадь апартаментов от 105 до 674 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой квартал Красивые апартаменты в Алании,Тосмур с видом на море
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Красивая квартира в Алании Тосмур с видом на море, Тосмур / Алания-Посмотрите на эту прекрасную квартиру в Алании с видом на море.Вам понравится эта квартира с 2 спальнями в Алании рядом с центром, пляжем и с захватывающим видом на Средиземное море. Эти апартаменты площадью 110 кв.м. с гостиной, кухней открытого плана и двумя ванными комнатами. С кухни открытой планировки, у вас есть доступ к большому балкону, где у вас есть впечатляющий вид на Средиземное море и город. Представьте себе, что на террасе со средиземноморским видом Вы пьёте прохладительные напитки!  Квартира находится всего в 400 метрах от Средиземного моря и всего в 500 метрах от центра. Также рядом с магазины, кафе, пляжный клуб, аптеки и супермаркеты.  Этот комплекс  имеет множество функций, таких как бассейн, ухоженный сад, настольный теннис, тренажерный зал и круглосуточная охрана В квартире керамический пол, видеодомофон, двойное остекление окон, кухонные шкафы и кондиционер в каждой комнате. Если вы не хотите упустить эту возможность иметь красивую квартиру в Алании по разумной цене, позвоните нам или отправьте электронное письмо.
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