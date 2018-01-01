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Жилой комплекс Квартиры на стадии строительства в районе Демирташ

Akarca, Турция
от € 116,600
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Жилой комплекс Квартиры на стадии строительства в районе Демирташ
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 174 квадратных метров. Расстояние до моря 770 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Квартиры на стадии строительства в районе Демирташ
Akarca, Турция
от € 116,600
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Другие комплексы
Жилой квартал Современная квартира у реки Димчай в Алании, Тосмур
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Квартира находится у горной реки и моря с двумя спальнями, в современном комплексе River Side Resort, с хорошим управлением в районе Тосмур, Алания.Комплекс находится всего в 250 метрах от собственного пляжа с шезлонгами, где вы сможете комфортно позагорать и выпить прохладительные напитки в баре. В этом месте горная река впадает в море, что делает цвет моря особенно притягательным. Рядом с комплексом в пешей доступности находятся кафе и рестораны, больница, рынок, автобусные остановки, красивая набережная у моря и горной реки Димчай. Центр города Алании в 5 км, в 45 км местный аэропорт Газипаша и в 140 км аэропорт Анталии. Комплекс состоит из четырех 8 этажных блоков вдоль большого бассейна и парка около реки Дим, завораживающей своими видами. Территория украшена садом с ландшафтным дизайном, с беседками и зонами для барбекю. Квартира площадью 110 м2 полностью укомплектована хорошей мебелью, кухонной техникой и кондиционерами в каждой комнате, уже включенными в стоимость квартиры. С просторной террасы квартиры открывается потрясающий вид на бассейн, зеленую территорию и реку, вы можете круглый год наслождаться шикарными видами из своей квартиры. большой открытый бассейндетский бассейнводные горкизакрытый бассейн с подогревомсаунафитнес залтеннисный кортдетская площадкабеседкизона для барбекюсвоя парковкакафеэлектрогенераторохрана 7/24
Жилой комплекс Новые квартиры в масштабном проекте - район Окурджалар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 68 до 177 квадратных метров. Расстояние до моря 580 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар. 
Жилой комплекс Продажа недвижимости в районе Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Представляем комфортабельный строящийся Жилой Проект, который расположен в районе Авсаллар. Район славится своими хвойными лесами, великолепной природой, а также своим песчаным пляжем Инджекум. Комплекс строится на территории с земельным участком 2 340м2.
Проект будет состоять из одного семиэтажного блока с общим количеством квартир 56 планировок с одной и с двумя спальнями.
Жилой комплекс имеет удобную локацию, расстояние до моря составит 600 метров, до рынка 350 метров, а до центра Алании всего 20 км.
Строительство данного проекта начато в феврале 2022г., завершение запланировано на август 2023г.

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