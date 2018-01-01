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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Демирташ, Аланья

Akarca, Турция
от € 108,900
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Демирташ, Аланья
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 43 до 176 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в новом комплексе - район Демирташ, Аланья
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в удобной локации - Махмутлар, Алания
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 96 до 192 квадратных метра. Расстояние до моря 150 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются комфортабельные апартаменты с различными планировками (от одной до трех спален).

Резиденция состоит из четырех зданий (два 15-этажных и два 13-этажных) и располагает тренажерным залом, бассейном, сауной, парной, турецкой баней, детскими площадками и зелеными зонами, гаражом на 157 машин.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в европейской части Стамбула, рядом с международными школами, в пяти минутах от автомагистрали Е-5, в десяти минутах от автомагистрали ТЕМ, в трех километрах от станции метробуса.

  • аптека - 260 м
  • супермаркет - 300 м
  • автобусная остановка - 350 м
  • спортивный комплекс - 450 м
  • госпиталь - 2,5 км
  • парк - 3,5 км
  • западная гавань - 10 км
Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются квартиры с видами на море и город.

Резиденция располагает зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой и детским садом, баскетбольной площадкой, садами, декоративным прудом, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - апрель 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой.

  • Больница - 3 минуты
  • Торговый центр - 10 минут
  • Университет - 10 минут
  • Супермаркеты - 2 минуты
  • Порт - 2 минуты
  • Парк - 5 минут
  • Рынок - 3 минуты
  • Аэропорт Стамбула - 30 км (45 минут)
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Автомагистраль E-5 - 5 минут
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