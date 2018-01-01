  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Демирташ

Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Демирташ

Akarca, Турция
от € 102,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Демирташ
1 / 3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 53 до 124 квадратных метров. Расстояние до моря 2700 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Дешевая двухкомнатная квартира в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты рядом с новым финансовым центром Стамбула
Akarca, Турция
Жилой квартал The Voyage Residence Avsallar
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Type B_67
Maslak Mahallesi, Турция
Многоквартирный жилой дом EMERALD SOLI
Mezitli, Турция
от € 114,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Демирташ
Akarca, Турция
от € 102,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар, Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Новый ЖК возле всей социальной инфраструктуры района Бююкчекмедже
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 3+2, 4+2.Площадь апартаментов от 100 до 261 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Жилой квартал Яркая и просторная квартира в Алании,Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Расположена квартира в новом развивающемся районе Алании в поселке Махмутлар.Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура города это рестораны,парки,супермаркеты,банки,больницы. Квартира состоит из одной спальной комнаты,ванной комнаты,кухни американского типа с гостиной и балконом,где Вы можете насладиться прекрасным видом на город,море и горы за чашечкой турецкого кофе или чая!  В комплексе есть бассейн,охрана,генератор. 
Realting.com
Перейти