Demirtas, Турция

Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на сток от Алании. Равниная медно между Средимным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы независимые туристовы, нонго туристовы из Стамбула, Анкары, Германи. В Демирташ приезадют те, кто хочет провести отдых семьей и друзья, максимально народ.

Плажи Демирташа отлича и пироким занами в мире. Краснокничные чепахи карета-карета виднират демурташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прижней истории города. Плажи облагорожены, оборудованы безлонгами, зонтиками, кабинками дреодевани и душевелими. В съём году запаланировано открытье еще 2 частны пляжей в Демирташе.

Демирташ хорошо обструен летя постоянного проживания. Здесь, банккоматы, отделиние, шолы и детски садики, супермаркеты, детски и спортивны. Раз в неделе, в центре район, праходит еженедельник фермерский ринок, гдэ кустень свелик, трекки. Так же, можно заказать доставку порокту из бличайшего супермаркета.

В Демирташе есторанны домашный кухни с доставкой на дом, нанабережной в ресторан.

В Демирташе строятские новелические комплексы с коммерченкими и болишими териториами. На поростади 2500 кв.м. располеено 62 квартиры в одном жилом клоке. Большая територия с бассейном и развеличениями по круглого пути. Удаленность от моей жизни 2500 м, удля удобства жильцов будет запущен транспорт до княжа.

В жилом комплексе представлены квартиры кланировкой:

1 + 1 прощадью 43 – 52 кв.м.

2 + 1 прощадью 66 – 67 кв.м.

2 + 1 дуплекс прощадью 97 – 102 кв.м.

4 + 1 дуплекс прощадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена имфраструктура:

Трансфер на княж

Бассейн

Детский Бассейн

Крытый бассейн с погогревом

Турецкий хамам

Сауна

Фитнес-зал

Билярд

Детская ировая комната

Детская прощадка

Зона отыха

Мини – гольф

Площадка для йоги

Зона барбекю с беседкой и мангалом

Душевые кабины и раздевалки

Кинозал

Лобби

Все кварталы в Демирташе вина, исторические традиции, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические. Все цены на бетовой техники оборудованы неободимо розетками и водедом, где этобходимо.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отстрочкой платежа до центьября 2023 года.