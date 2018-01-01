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Жилой комплекс Стильные апартаменты в строящемся комплексе - район Паяллар

Akarca, Турция
от € 92,450
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Жилой комплекс Стильные апартаменты в строящемся комплексе - район Паяллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 205 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Стильные апартаменты в строящемся комплексе - район Паяллар
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Предлагаются апартаменты с большими террасами и видами на Мраморное море и озеро.

Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, пешеходными дорожками, охраной, крытым и открытым бассейнами, сауной и хамамом, тренажерным залом, парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Стамбула, рядом с красивым портом и большим парком

  • Метробус - 3 км
  • Пляж - 5 км
  • Школа - 3 км
  • Центр города - 35 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Университет - 3 км
  • Больница - 3 км
  • Автобусная остановка - 300 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
  • Аэропорт - 40 км
Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
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Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на сток от Алании. Равниная медно между Средимным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы независимые туристовы, нонго туристовы из Стамбула, Анкары, Германи. В Демирташ приезадют те, кто хочет провести отдых семьей и друзья, максимально народ.

Плажи Демирташа отлича и пироким занами в мире.  Краснокничные чепахи карета-карета виднират демурташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прижней истории города. Плажи облагорожены, оборудованы безлонгами, зонтиками, кабинками дреодевани и душевелими. В съём году запаланировано открытье еще 2 частны пляжей в Демирташе.

Демирташ хорошо обструен летя постоянного проживания. Здесь, банккоматы, отделиние, шолы и детски садики, супермаркеты, детски и спортивны. Раз в неделе, в центре район, праходит еженедельник фермерский ринок, гдэ кустень свелик, трекки. Так же, можно заказать доставку порокту из бличайшего супермаркета.

В Демирташе есторанны домашный кухни с доставкой на дом, нанабережной в ресторан.

В Демирташе строятские новелические комплексы с коммерченкими и болишими териториами. На поростади 2500 кв.м. располеено 62 квартиры в одном жилом клоке. Большая територия с бассейном и развеличениями по круглого пути. Удаленность от моей жизни 2500 м, удля удобства жильцов будет запущен транспорт до княжа.

В жилом комплексе представлены квартиры кланировкой:

  • 1 + 1 прощадью 43 – 52 кв.м.
  • 2 + 1 прощадью 66 – 67 кв.м.
  • 2 + 1 дуплекс прощадью 97 – 102 кв.м.
  • 4 + 1 дуплекс прощадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена имфраструктура:

  • Трансфер на княж
  • Бассейн
  • Детский Бассейн
  • Крытый бассейн с погогревом
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Фитнес-зал
  • Билярд
  • Детская ировая комната
  • Детская прощадка
  • Зона отыха
  • Мини – гольф
  • Площадка для йоги
  • Зона барбекю с беседкой и мангалом
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Кинозал
  • Лобби

Все кварталы в Демирташе вина, исторические традиции, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические. Все цены на бетовой техники оборудованы неободимо розетками и водедом, где этобходимо.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отстрочкой платежа до центьября 2023 года.

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