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Жилой комплекс Большой проект на завершающей стадии в районе Кестель

Akarca, Турция
от € 159,000
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Жилой комплекс Большой проект на завершающей стадии в районе Кестель
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 45 до 215 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Большой проект на завершающей стадии в районе Кестель
Akarca, Турция
от € 159,000
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Другие комплексы
Жилой квартал Роскошная квартира в лучшем районе Алании
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Oba Oasis - один из лучших комплексов Алании со своей огромной зеленой территорией и ухоженным садом. Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей. Cам комплекс состоит из 11 пятиэтажных блоков. На территории два больших открытых бассейна (взрослый и детский), зимний бассейн, детская и спортивная площадки, теннисный корт и много другое. Пляж находится всего в 600 метрах от комплекса, до исторической части города 2 км по живописной набережной. Вокруг комплекса растут апельсиновые сады. Аэропорт в 40 и 145 километрах. Комплекс с закрытой территорией, охраной и видеонаблюдением 7/24. Вы можете не волноваться за своих детей, гуляющих на территории комплекса. В шаговой доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Приобретая недвижимость в комплексе Oba Oasis вы присоединяетесь к семье счастливых обладателей квартир в центре города со своим зеленым оазисом. Полностью укомплектована роскошной мебелью! Готова к проживанию! Всего 700 метров от прекрастного пляжа и теплого средиземного моря. Планировка 2+1 , 120 м2. Расположена на 2 этаже. -Открытый бассейн и крытый бассейн -Сауна -Фитнес -Детский бассейн -Зимний бассен (подогреваемый) -Турецая баня (хамам) -Теннисные корт -Сад с ланшафтным дизайном -Охрана -Видео наблюдение -Собственная огороженная автостоянка -Генератор  Рядом находится больница, аптека,торговый центр, рестораны,школа, детский сад.  
Жилой комплекс Комплекс в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2023

Предлагаем Вашему вниманию новый инвестиционный проект в районе Каргыджак, всего в 2 км от моря. Комплекс будет состоять из одного малоэтажного блока с 21 квартирами. Застройщик предлагает квартиры разных планировок на ваш выбор:
1 + 1 квартиры: 50,7 – 57,8 м²
2 + 1 квартиры: 94,25 м²
2+1 пентхаус: 115,6 м²
3+1 пентхаус: 209,2 - 211 м²
3+1 дуплекс: 95,3 – 104,6 м²
Комплекс уже начал свое строительство и завершит к августу 2023 года. Строительная компания предлагает для своих клиентов выгодные условия беспроцентной рассрочки платежа до окончания стройки. ЖК будет оснащена такой внутренней инфраструктурой как: открытый плавательный бассейн, крытый бассейн, автопарковка, сауна, фитнес, римская парная и конференц-зал.
Каргыджак находится в 16 км к востоку от исторического центра Алании и всего в 3 км от центра оживленного Махмутлара. В 30 км находится аланийский аэропорт Газипаша. Инфраструктура Каргыджака не столь разнообразна и богата как в соседних районах Алании. Каргыджак начал интенсивно застраиваться всего несколько лет назад. Но здесь есть все необходимое для повседневной жизни и комфортного отдыха: сетевой продуктовый магазин Мигрос, магазины с товарами ежедневного спроса, рестораны, аптеки, поликлиника. Фермерский рынок работает по пятницам на границе с районом Махмутлар. Из образовательных учреждений есть начальная и средняя государственные школы.
Транспортное сообщение со всеми районами Алании отлично налажено, до центра Алании можно доехать за 15 минут, а до Махмутлара дойти пешком.
 
Жилой комплекс Квартиры в завершающемся проекте - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 49 до 110 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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