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Жилой комплекс Уютные квартиры в новом ЖК - район Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 135,000
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Жилой комплекс Уютные квартиры в новом ЖК - район Авсаллар
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 2+1 площадью 62 м2. Расстояние до моря 800 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Уютные квартиры в новом ЖК - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 135,000
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Данный жилой комплекс ведет свое строительство натерритории с общей площадью 2380 м2 и всего в 600 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из двух жилых блоков с разными вариантами планировок квартир. Основным приимуществом данного жилого комплекса является его месторасположение, в самом центре Алании вблизи знаменитого пляжа Клеопатры. Вблизи комплекса будут находится все социальные объекты обязательные для ежедневных нужд, такие как: магазины, супермаркеты, аптеки, поликлиника, школы, детские сады, бары, рестораны, почта и многое другое. Так же для комфорта гостей и жильцов данного комплекса на закрытой собственной территориии  предусмотрены: Открытый и закрытый бассейны Мини-Аквапарк Тренажерный зал Сауна Генератор Фитнес Парковка Детская игровая площадка доступна   Начало строительства: 01.01.2023 Окончание строительства: 01.03.2024 При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка платежа до окончания строительства  
Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Mezitli, Турция
от € 207,273
245 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI

НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND 💎

▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города)

▪️Начало строительства: 2022 год

▪️Окончание строительства: май 2024 год

▪️Количество блоков: 2

▪️Блок А этажей: 18

▪️Блок B этажей: 18

▪️Все квартиры планировки: 5+1

▪️Количество квартир на этаже: 2

▪️В каждом блоке по 3 лифта

🔲Основные характеристики квартиры 5+1

▪️Брутто (m²): 245;

▪️Нетто (m²): 175;

▪️Отдельная кухня

▪️Количество санузлов: 4

▪️Количество балконов: 2

▪️Прихожая (m²):15,00

▪️Гостиная (m²): 35,00

▪️Кухня (m²): 27,00

▪️Детская комната 1 (m²): 11,10

▪️Детская комната 2 (m²): 12,00

▪️Спальная комната (m²): 15,00

▪️Гардеробная (m²): 3,50

▪️Ванная комната 1 (m²): 4,50

▪️Хозяйская спальня (m²): 20,00

▪️Ванная комната хозяйская (m²): 6,00

▪️Гардеробная хозяйская 2(m²): 9,00

▪️Ванная комната 3 (m²): 5,00

▪️Туалет (m²): 3,00

▪️Балкон 1 (m²): 3,25

▪️Балкон 2 (m²): 3,30

💶 Стоимость: от 185.000€

◼️Возможна рассрочка платежа!

🔲Особенности квартиры: ▪️Центральное спутниковое ТВ в каждой квартире (бесплатно) ▪️Видео домофон ▪️Лифт: 3 ▪️Пожарная сигнализация ▪️Кухонный гарнитур с гранитной столешницей ▪️Шкаф в прихожей ▪️Подвесной потолок из гипсокартона ▪️Окраска стен силиконовой водостойкой краской ▪️На полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса ▪️Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом ▪️Металлическая входная дверь с дополнительными замками ▪️Отделка санузла керамической плиткой ▪️Шкафы и тумбы в санузле ▪️Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса

🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Автопарковка (закрытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Спортивная площадка (открытая) ▪️Фитнес салон ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Беседки для отдыха ▪️Парковая зона ▪️Зона Барбекю ▪️Генератор

🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ

🟢WhatsApp: https://wa.me/+905385416639

🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33

🟣Viber: https://viber.click/905385416639

📶Телефон + все мессенджеры: +905385416639

▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane...

⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko

⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio...

🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33

📩E-mail: alex@ilkemyapimersin.com

🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com

🚹Alex
Жилой комплекс Новые апартаменты в отличной локации - Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
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