Жилой комплекс Уютные квартиры в новом ЖК - район Авсаллар

НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND 💎
▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города)
▪️Начало строительства: 2022 год
▪️Окончание строительства: май 2024 год
▪️Количество блоков: 2
▪️Блок А этажей: 18
▪️Блок B этажей: 18
▪️Все квартиры планировки: 5+1
▪️Количество квартир на этаже: 2
▪️В каждом блоке по 3 лифта
🔲Основные характеристики квартиры 5+1
▪️Брутто (m²): 245;
▪️Нетто (m²): 175;
▪️Отдельная кухня
▪️Количество санузлов: 4
▪️Количество балконов: 2
▪️Прихожая (m²):15,00
▪️Гостиная (m²): 35,00
▪️Кухня (m²): 27,00
▪️Детская комната 1 (m²): 11,10
▪️Детская комната 2 (m²): 12,00
▪️Спальная комната (m²): 15,00
▪️Гардеробная (m²): 3,50
▪️Ванная комната 1 (m²): 4,50
▪️Хозяйская спальня (m²): 20,00
▪️Ванная комната хозяйская (m²): 6,00
▪️Гардеробная хозяйская 2(m²): 9,00
▪️Ванная комната 3 (m²): 5,00
▪️Туалет (m²): 3,00
▪️Балкон 1 (m²): 3,25
▪️Балкон 2 (m²): 3,30
💶 Стоимость: от 185.000€
◼️Возможна рассрочка платежа!
🔲Особенности квартиры: ▪️Центральное спутниковое ТВ в каждой квартире (бесплатно) ▪️Видео домофон ▪️Лифт: 3 ▪️Пожарная сигнализация ▪️Кухонный гарнитур с гранитной столешницей ▪️Шкаф в прихожей ▪️Подвесной потолок из гипсокартона ▪️Окраска стен силиконовой водостойкой краской ▪️На полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса ▪️Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом ▪️Металлическая входная дверь с дополнительными замками ▪️Отделка санузла керамической плиткой ▪️Шкафы и тумбы в санузле ▪️Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса
🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Автопарковка (закрытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Спортивная площадка (открытая) ▪️Фитнес салон ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Беседки для отдыха ▪️Парковая зона ▪️Зона Барбекю ▪️Генератор
🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ
🟢WhatsApp: https://wa.me/+905385416639
🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33
🟣Viber: https://viber.click/905385416639
📶Телефон + все мессенджеры: +905385416639
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📩E-mail: alex@ilkemyapimersin.com
🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com
🚹Alex