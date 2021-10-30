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Жилой комплекс Новые квартиры на стадии строительства в центре Алании

Аланья, Турция
от € 230,000
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Жилой комплекс Новые квартиры на стадии строительства в центре Алании
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51 до 138 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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от € 230,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Flower Garden
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от € 160,000
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir

Компания Kurt Safir представляет вам новый проект KURT SAFİR FLOWER. Комплекс будет расположен в полюбившемся всеми районе Аланьи - Махмутлар. Не изменяя традициям, проект комплекса детально проработан нашими лучшими архитекторами и тщательно продуман до мелочей. При строительстве будут использованы экологически чистые материалы высочайшего качества и современные технологии.

Основным приоритетом проекта является непосредственная близость к морю, всего 150 м. В одночасье вся развитая инфраструктура города расположена в шаговой доступности.

В комплексе предусмотрена вся инфраструктура для максимально комфортного проживания и отдыха: бассейн, сауна, хамам, джакузи, фитнес, ухоженный сад, система видеонаблюдения и охраны.

KURT SAFİR FLOWER планируется построить на участке площадью 1.173 кв.м. Проект состоит из одного 9-ти этажного блока и 40 квартир различной планировки.

Характеристики апартаменов:

  • Стальные входные двери
  • Окна ПВХ с двойным остеклением
  • Полы - кафель 
  • Стены – водостойкая краска
  • Кухня с полным комплектом мебели и гранитной столешницей
  • Ванные комнаты с полным комплектом сантехники и мебели
  • Основное и дополнительное освещение 
  • Спутниковое телевидение 

Начало строительства – 30.10.2021

Окончание строительство – 31.12.2023


 
Жилой комплекс Стильные апартаменты в престижном районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Новый инвестиционный проект, расположен в престижном районе Оба, и будет построен на земельном участке 2650м2. Комплекс состоит из 2-х блоков по 22 квартиры, общей сложности 44 квартиры различной планировки. На продажу предлагаются такие варианты квартир как: 1+1, 2+1 3+1. Все квартиры оформлены в современном стиле и оснащены высококачественными материалами. Со всех окон будет прекрасный вид на горы и море. Район Оба - это ближайший район к центру Алании. Здесь находятся новая больница, крупные торговые центры города: Кочташ, Метро и Аланиум, благоустроенные парки и набережная. Для покупателей предусмотрена беспроцентная рассрочка платежа до завершения строительства.
Начало строительства проекта апрель 2022г., сдача в эксплуатацию июнь 2023г.
Резиденция Modern Residance Küçükçekmece
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130–191 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey
Realting.com
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