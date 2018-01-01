  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар

Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар

Akarca, Турция
от € 130,750
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс STINGRAY
Demirtas, Турция
Жилой комплекс Exodus Panorama Residence Istanbul
Akarca, Турция
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Каракокали, Турция
Жилой квартал Апартаменты 1+1 в Crystal Nova Оба, Алания
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Резиденция Avrupa Sakli Vadi с апарт-отелем и парком рядом с деловыми районами Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Akarca, Турция
от € 130,750
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Basin Express Istanbul hotel apartment complex
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект находится рядом с двумя международными отелями и недалеко от выставочного и конференц-города в Стамбуле. Он имеет стратегическое расположение на дороге Basin Express, одной из самых известных автомагистралей в Стамбуле. Проект предоставляет стильные апартаменты Residence Hotel; под руководством специализированных менеджеров роскошного образа жизни. Титульный акт готов, гарантирован турецким правительством и подходит для получения турецкого гражданства.
Резиденция KEY TO THE CİTY,EYÜP
Мраморноморский регион, Турция
от € 156,806
80–214 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Property Advisor Turkey

- МИРНАЯ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ В ПРИРОДЕ.

ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ КОМБИНЫ С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ

-ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО

-ЭЛЕГАНЦИЯ, КОМФОРТ И КАЧЕСТВО С ВАМИ.

-ЖИЗНЬ, КАСАЮЩАЯ ВАС

-Безопасный LİFE
Жилой квартал Квартира в новом доме
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
-Апартаменты в современном здании в центре Махмутлара, Алания. Рестораны, кафе и магазины находятся в нескольких минутах ходьбы. Комплекс построен в 2008 году с современным внешним видом. В комплексе очень хорошая территория. Апартаменты расположены в Махмутларе  всего в 150 метрах от песчаных пляжей Махмутлара. Многие рестораны предлагают английский завтрак по всему району. После того, как вы позавтракаете в одном из ресторанов, вы можете наслаждаться солнцем в пляжных кафе с холодным мохито. Эта трехкомнатная квартира для продажи в Алании идеально подходит для большой семьи. Фитнес Бассейн Автомобильная стоянка Двойное остекленкете окон Кондиционер
Realting.com
Перейти