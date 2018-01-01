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Жилой комплекс Новый проект в шаговой доступности от моря - центр Алании

Аланья, Турция
от € 225,000
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Жилой комплекс Новый проект в шаговой доступности от моря - центр Алании
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 86 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект в шаговой доступности от моря - центр Алании
Аланья, Турция
от € 225,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры на стадии строительства в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51 до 138 квадратных метров. Расстояние до моря 800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Yaylali, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Новая, светлая квартира в Кестеле, Алания - Мы рады предложить вам новую, яркую квартиру в Кестеле, Алания. Кестель - это новая развивающийся район Алании. тут гармонично сочетаются старые постройки с новостройками. В Кестеле вы можете прогуляться в апельсиновом и банановом саду, наслаждиться песчаным пляжем, а также можете покататься на велосипеде вдоль набережной.  Комплекс находится всего в 100 метрах от пляжа, в нескольких минутах ходьбы от рынка и детского парка. Общественная автобусная остановка находится всего в 50 метрах. Квартира расположена в хорошо управляемом комплексе с такими удобствами как: кафе, сауна, бассейн, автостоянка, детский парк.  Квартира очень светлая,просторная и уютная. Кухня спроектирована по американскому типу,имеется встроенная гранитная столешница. С кухни плавно перететка щей в гостиную вы можете выйти на просторную лоджию и насладиться на ней прекрасными видами под чашечку чая или турецкого кофе. 
Жилой квартал Квартира с видом на море по привлекательной цене в Махмутларе, Аланья
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы хотите жить в тихом и спокойном месте и в то же время наслаждаться чашечкой кофе с прекрасным видом на море, обратите внимание на это предложение, возможно это квартира вашей мечты. Мы рады представить вам эту 3-х комнатную полностью меблированную квартиру с двумя спальнями, общей площадью 125м², с мебелью, бытовой техникой и видом на море. Так же планировкой предусмотрено наличие просторной гостиной, совмещенной с кухней американского типа, ванной комнаты, гостевого санузла, прихожей и двух просторных балконов, которые, при желании, можно остеклить. Апартаменты расположены в районе Махмутлар, на 10 этаже 12 этажного жилого блока, на закрытой ухоженной территории с комфортной инфраструктурой. В резиденции есть большой плавательный бассейн, красивый ухоженный сад и автомобильная парковка. С балконов открывается приятный вид на территорию комплекса и Средиземное море. В шаговой доступности сетевые магазины, рыбные и овощные лавки, кафе, рестораны, остановка общественного транспорта с хорошей транспортной развязкой, и всего в 1500 метрах от моря. Инфраструктура комплекса:Открытый плавательный бассейнДетский бассейнУхоженная закрытая территорияПарковкаЗона барбекю
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