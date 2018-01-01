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Жилой комплекс Элитный проект в районе Кестель - Алания

Akarca, Турция
от € 119,790
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Жилой комплекс Элитный проект в районе Кестель - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры и виллы в Кестеле. В жилом комплексе представлены как апартаменты, так и частные виллы, следующих планировок: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 275 квадратных метров. Расстояние до моря 4800 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Элитный проект в районе Кестель - Алания
Akarca, Турция
от € 119,790
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Другие комплексы
Жилой комплекс Недорогие новые апартаменты в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 55 до 100 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура.

Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс:

  • Бассейн ( 94 м2 )
  • Детский бассейн ( 8,60 м2 )
  • Детская прощадка
  • Ландшафтный сад
  • Генаратор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний Бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская ировая комната
  • Бар, народный теннис и билярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с космоем Развитой городской инфраструктурой. Здесьмо найти все, что небходимо для комфортной жизни в Турци. В районе, так, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детски кафе, игровое и спортивки.

Изюминкой Махмутлара, набережной с историкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль морья, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видомом на море. Здесь с камые красивые с видомом на аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходьят автобусы во всесех направленияхх. Остановки располеены на расстойяни 300 м друг от друга.  Вы, например, доэхат до любой точки Алании на облаственном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строителства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый вяз 50% и остаточный распеделиец равными частя до апреля 2024 года.

 
Жилой комплекс Day One Residence
Akarca, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Новый проект на склоне Таврских гор в элитном районе Тепе - Day One Residence - изысканная архитектура и великолепный вид.Район Тепе находится в 15 минутах езды от центра города и прекрасно подойдет для тех, кто ценит тишину, комфорт и уединенность.Комплекс находится в уникальной локации: отдален от городского шума, окружен хвойными лесами. Панорамные виды из окон апартаментов никого не оставят равнодушным!В продаже представлены апартаменты различных типов: садовые дуплексы с собственным участком, одноуровневые апартаменты, дуплексы с собственными бассейнами, частная вилла.Начало строительства в марте 2023, окончание запланировано на март 2025.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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