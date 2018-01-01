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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар

Авсаллар, Турция
от € 120,000
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 149 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Квартиры в строящемся проекте - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
от € 120,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в завершающемся проекте - район Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс Modern Comsept Residence,Zeytinburnu
Мраморноморский регион, Турция
от € 442,482
98–130 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

 

  • Наш проект, расположенный в центральном регионе Стамбула, обеспечивает вам простоту транспортировки.

  • Наш проект защищен круглосуточной системой безопасности.

  • Наш проект, который сделан с концепцией квартир и магазинов, предоставляет вам различные виды деятельности в жилой площади.

  • И вы, и члены вашей семьи можете приятно провести время в бассейнах, парных, тренажерном зале, на игровых площадках и в кафе.

 

 
Жилой комплекс Проект элитного жилья в районе Демирташ
Seki, Турция
Сдача в: 2023

Рады представить вам строящийся Жилой Комплекс в перспективном районе Демирташ –Алания. Район является относительно новым, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом. Здесь есть замечательные пляжи, чистая морская вода, хвойные леса и экологически чистая природа.
Жилой Проект будет расположен в 17км. от аэропорта Газипаша и в 22 км. от центра Алании. На продажу выставлены квартиры планировок: 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1.
Период строительства данного объекта: 05.2022г.- 08.2023г.

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