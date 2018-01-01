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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в центре Алании

Аланья, Турция
от € 220,000
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в центре Алании
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 48 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в центре Алании
Аланья, Турция
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Рады представить новый комплекс, который будет построен в районе Оба, на участке площадью 7100 м2 и будет состоять из 5 блоков по 4 этажа, в общей сложности 72 квартиры. Расстояние до моря – 2,5 км. Оба - это один из престижных районов Алании, отличается низко этажной застройкой. Хорошие песчаные пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под рукой, гипермаркет «Метро», торговый центр «Аланиум», множество ресторанов, небольших магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля, новая государственная больница также находится в Обе, кроме того в данный район в ближайшее время переезжает городская администрация. Из этого следует, что этот район будет считаться инвестиционно привлекательным для покупателей недвижимости.
На продажу представлены квартиры:
1+1 площадью от 55 м2.
2+1, дублексов-пентхаусов площадью от 90 м2.
3+1 с отдельной кухней площадью от 140 м2.
4+1, дублексов-пентхаусов площадью от 190 м2 до 245 м2.
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Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает бассейнами, детскими и спортивными площадками, зелеными зонами, турецкими банями, саунами и парными, охраной, тренажерным залом, парковкой.

Окончание строительства - январь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 1 км
  • Трамвайная остановка - 900 метров
  • Центр города - 10 км
  • Школа - 3 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Автомагистраль Е-5 - 5 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 7 км
  • Аэропорт - 40 км
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты в стиле минимализм с различными планировками.

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Окончание строительства - конец 2022 года.

Преимущества

Высокий арендный потенциал.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из центральных районов города, рядом с мостами.

Ближайший ресторан - 15 минут езды

Ближайший отель - 4 минуты езды

Площадь Таксим - 14 минут езды

Ближайшая аптека - 10 минут езды

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