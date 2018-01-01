  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Паяллар по выгодным ценам

Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Паяллар по выгодным ценам

Akarca, Турция
от € 100,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Паяллар по выгодным ценам
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 42 до 172 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Комфортабельная квартира 2+1 с видом на море в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Резиденция Luxury Residance,Üsküdar
Мраморноморский регион, Турция
от € 270,148
Жилой комплекс Квартиры в новом жилом комплексе - район Газипаша
Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый проект в центре Алании
Аланья, Турция
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Паяллар по выгодным ценам
Akarca, Турция
от € 100,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 219 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Жилой комплекс Жилой Комплекс со всеми удобствами в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024

Жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в живописном районе Авсаллар, который славится своими песчаными пляжами Инжекум, Фугла и красивой природой.  Расстояние до пляжей составляет 1300 м, до центра Алании 25 км.
В Авсалларе расположены множество кафе, ресторанов, бутиков и лавок с сувенирами и много всего другого, что необходимо для жизни туриста или постоянно проживающего человека.
Комплекс состоит из одного 7-этажного блока, включающего 55 квартир. Из квартир открывается прекрасный вид на море, бассейн и природу. Общая площадь земельного участка – 2883 кв.м.
Жилой комплекс Проект в самой центральной точке района Эйюпсултан, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эйюпсултан.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 114,58 до 300,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Realting.com
Перейти