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Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании

Аланья, Турция
от € 182,000
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Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 48 до 110 квадратных метров.Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании
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от € 182,000
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Жилой комплекс Новый проект с богатой инфраструктурой в районе Паяллар
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Жилой квартал Новая недвижимость в районе Оба с очаровательным дизайном
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Данный объект недвижимости расположен в самом престижном районе Алании - Оба. В настоящее время проводятся заключительные работы по завершению строительства данного комплекса. Срок сдачи в эксплуатацию рассчитан на август 2021 года. Комплекс будет состоять из 3 блоков на 44 квартиры. В нескольких минутах ходьбы расположены основные социальные объекты инфраструктуры. В 1 км от комплекса расстилается великолепная набережная с одним из самых удивительных песчаных пляжей Аланийского побережья. В пешей доступности находятся рестораны, аптека, продуктовые гипермаркеты, частная международная школа. Апартаменты расположены в закрытом жилом комплексе с богатыми социальными удобствами: зоны отдыха, крытый и открытый бассейны, детская площадка, джакузи, турецкая баня, кинотеатр, финская сауна, фитнес зал, парная, бильярд и многое другое. Также для комфорта и безопасности в комплексе предусмотрены видеодомофон, система камер наблюдения и электрогенератор в случае перебоев электричества. К продаже представлены различные типы планировок квартир и пентхаусов с 1, 2, 3 или 4 спальнями и площадью от 45 м2 до 229 м2. Все апартаменты спроектированы с видом на апельсиновые сады и Торосские горы.    Недвижимость по доступной цене в самом престижном районе АланииСовершенно новый комплекс в шаговой доступности от городской инфраструктуры.Классический индивидуальный дизайн интерьера и экстерьера.    В случае выбора вами данного комплекса наша компания предлагает приятные бонусы - скидку в размере 3-5% и возможность приобрести недвижимость в рассрочку! Также, по завершении строительства, мы будем рады предложить вам услуги по разработке дизайна интерьера вашей будущей квартиры, так что вам останется только распаковать чемоданы и наслаждаться новой жизнью. 
Жилой квартал Квартиры в Алании в Oba Oasis Apartments
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Oba Oasis расположен в районе Оба, всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим. Широкие ухоженные зеленые улицы, дома не выше 5-ти этажей. Cам комплекс состоит из 11 пятиэтажных блоков. На территории два больших открытых бассейна (взрослый и детский), зимний бассейн, детская и спортивная площадки, теннисный корт и много другое. Пляж находится всего в 600 метрах от комплекса, до исторической части города 2 км по живописной набережной. Вокруг комплекса растут апельсиновые сады. Аэропорт в 40 и 145 километрах. Комплекс с закрытой территорией, охраной и видеонаблюдением 7/24. Вы можете не волноваться за своих детей, гуляющих на территории комплекса. В шаговой доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, городская больница, школы и детские сады. Автобусное сообщение развито хорошо, остановки в 2х минутах от комплекса. Приобретая недвижимость в комплексе Oba Oasis вы присоединяетесь к семье счастливых обладателей квартир в центре города со своим зеленым оазисом. большой открытый бассейндетский бассензимний бассен (подогреваемый)фитнес залсаунатурецая баня (хамам)теннисные кортсад с ланшафтным дизайномохранавидео наблюдениесобственная огороженная автостоянкагенератор   
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