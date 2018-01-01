Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании

Каракокали, Турция

Данный объект недвижимости расположен в самом престижном районе Алании - Оба. В настоящее время проводятся заключительные работы по завершению строительства данного комплекса. Срок сдачи в эксплуатацию рассчитан на август 2021 года. Комплекс будет состоять из 3 блоков на 44 квартиры. В нескольких минутах ходьбы расположены основные социальные объекты инфраструктуры. В 1 км от комплекса расстилается великолепная набережная с одним из самых удивительных песчаных пляжей Аланийского побережья. В пешей доступности находятся рестораны, аптека, продуктовые гипермаркеты, частная международная школа. Апартаменты расположены в закрытом жилом комплексе с богатыми социальными удобствами: зоны отдыха, крытый и открытый бассейны, детская площадка, джакузи, турецкая баня, кинотеатр, финская сауна, фитнес зал, парная, бильярд и многое другое. Также для комфорта и безопасности в комплексе предусмотрены видеодомофон, система камер наблюдения и электрогенератор в случае перебоев электричества. К продаже представлены различные типы планировок квартир и пентхаусов с 1, 2, 3 или 4 спальнями и площадью от 45 м2 до 229 м2. Все апартаменты спроектированы с видом на апельсиновые сады и Торосские горы. Недвижимость по доступной цене в самом престижном районе АланииСовершенно новый комплекс в шаговой доступности от городской инфраструктуры.Классический индивидуальный дизайн интерьера и экстерьера. В случае выбора вами данного комплекса наша компания предлагает приятные бонусы - скидку в размере 3-5% и возможность приобрести недвижимость в рассрочку! Также, по завершении строительства, мы будем рады предложить вам услуги по разработке дизайна интерьера вашей будущей квартиры, так что вам останется только распаковать чемоданы и наслаждаться новой жизнью.