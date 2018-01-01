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Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании

Аланья, Турция
от € 320,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в центре Алании
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 103 до 304 квадратных метров. Расстояние до моря 1 300 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные!Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Застройщик: IKY GROUP ALANYA
< p > CACTUS GARDEN < / p > < p > Этот проект будет завершен в феврале 2022 года < / p > < p > Модераты этого проекта включают: < / p > < p > - открытый бассейн < br / > -Indoor Jaccuzi < br / > -Sauna < br / > -Steam комната < br > / > -Gym < br / > - Детская игровая площадка < br / > - Барбекю < br / > - Настольный теннис < br / > - Лобби < br / > Расстояние до моря 2,5 км < / p > < p > + Трансфер к морю < br / > Расстояние до центра Алании 5 км < / p > < p > Внутренняя архитектура квартиры: < / p > < p > -60 & раз; 120 гранитных полов < br / > - Собственные кухонные шкафы < br / > -Black Star Galexi цветные гранитные столешницы < br / > - Изолированные окна < br / > - Специально разработанная стальная дверь с глазолом < br / > - Специально разработанные лакированные внутренние двери < br / > -Душевая кабина из закаленного стекла < br / > - умывальник Hilton < / p > < p > Включает единицы со спальней и площадью 46 м² и ценой 90 000 евро и дуплекс с тремя спальнями и площадью 200 м² и цена 230 000 евро < / p > < p > ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете оплатить в рассрочку и 30 % авансовый платеж < / p >
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейоглу. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 81 до 497 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов
Жилой комплекс Квартира с мебелью и техникой под ВНЖ
Ciplakli, Турция

г.Аланья

Район Джикджилли (открытый для получения ВНЖ)

Квартира 1+1

• Площадь: 65 м2

• 2 этаж / 9 этажное здание / возраст здания 8 лет

• Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой

• Кондиционеры в каждой комнате

• Гостинная с кухней – 26 м2

• Спальня – 14 м2

• Сан.узел 6 м2 - 1

• Балкон 15 м2 – 1

• Расстояние от моря – 1000 м.

• Восточная сторона

• Открытый бассейн с горками, Закрытый бассейн, Фитнес, Боуллинг, Детская площадка, Барбекю зона, Сад

• Инфраструктура: Комплекс расположен в самом престижном районе в центре Аланьи, в шаговой доступности Больница, Метро, ТЦ Аланиум, кафе, кофейни, рестораны, бары, остановки общественного транспорта и пляж.

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