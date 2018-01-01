  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Паялларе - Алания

Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Паялларе - Алания

Akarca, Турция
от € 106,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Паялларе - Алания
1 / 3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 54 до 125 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Строящийся проект в лесной долине района Бейкоз - Стамбул
Akarca, Турция
Жилой комплекс Уютные апартаменты в новом комплексе - район Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Okurcalar, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
Гюнгёрен, Турция
Жилой комплекс Residential Complex ,Pendik
Мраморноморский регион, Турция
от € 265,850
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Паялларе - Алания
Akarca, Турция
от € 106,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает крытым и открытым бассейном, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, торговым центром.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метробуса - 1 минута
  • Больница - 4 минуты
  • Университет - 5 минут
  • Море - 5 минут езды
  • Аэропорт - 33 минуты езды
Жилой комплекс Недвижимость на этапе строительства от застрой
Алания, Турция
Сдача в: 2023

Проект соответствующий всем стандартам качества, безопасности и эстетики строится в самом сердце г. Алания. Все необходимые учреждения, такие, как больница, банк, школа и т.д., находятся в пешей доступности. Так же, буквально в нескольких шагах от здания находится овощной и рыбный рынки, всегда можно найти самые свежие продукты сезона. Магазины, супермаркеты, кафе и рестораны расположены на одной линии с проектом. Так как пересечение главного шоссе и кольцевой дороги расположены в непосредственной близости, никаких проблем с передвижениями и транспортом не возникнет.
Жилой Комплекс состоит из 2-х блоков с общим количеством 137 апартаментов. На продажу выставлены квартиры 1+1, 2+1, 3+1 и дуплекс (58 м2-143 м2). Кроме основной инфраструктуры, также предусмотрены отдельные комнаты отельного типа, для размещения гостей данного ЖК.
Завершение строительства запланировано на декабрь 2023 г.
Жилой комплекс Новый проект жилого комплекса в районе Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 57 до 112 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Realting.com
Перейти