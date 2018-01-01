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Жилой комплекс Строящийся проект в центре Алании с шикарными видовыми характеристиками

Аланья, Турция
от € 376,000
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Жилой комплекс Строящийся проект в центре Алании с шикарными видовыми характеристиками
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 82 до 210 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Строящийся проект в центре Алании с шикарными видовыми характеристиками
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Небольшой уютный жилой комплекс в тихой части района Газипаша
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 37 до 122,5 квадратных метров. Расстояние до моря 3000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Жилой комплекс Exodus Hill Residence
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: Stay Property
Exodus Hill Residence расположен в окружении природы, в самом динамично развивающемся районе Алании – в Махмутларе. Exodus Hill находится на одном уровне со знаменитым комплексом Azura Park и непосредственно по-соседству с самым первым комплексом в линейке Эксодус – Exodus Residence Mahmutlar. Жилой комплекс Exodus Hill состоит из двух 12-этажных блоков и, в общей сложности, 144 квартир.   Exodus Hill Residence расположен всего в 1 800 метрах от моря и 30 километрах от международного аэропорта Алания (Газипаша). Район Махмутлар – один из самых популярных у иностранцев районов Алании, активная и динамичная жизнь в котором не прекращается круглый год. Начало строительства: апрель 2021. Окончание строительства: май 2022. Тихое место в густо застроенном Махмутларе, Аланья. Вид на море! Всё необходимое находится в пешей доступности. Идеальная локация в Алании для жизни и покупки под сдачу в аренду. Такая недвижимость в Махмутларе перевернет ваше понимание недорогой квартиры в новострое, ведь это полноценный комфорт класс. 
Жилой квартал Современные апартаменты с видом на море в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Современный жилой комплекс расположенный в поселке Каргыджаг,Алания имеет общую площадь в 800 кв.м. и состоит из 6-и  4-х этажных блоков. Апартаменты класса люкс выполнены из материалов с высококачесвенной отделкой. В апартаментах с высокими потолками чувствуется воздушность и свобода. Квартиры все светлые,с большими террасами с которых открывается вид на море и горы. Во всех квартирах есть виодомофон,подсвесные потолки,современные кухни гранитными столешницами,двойной стеклопакет со звукоизоляцией,подогрев полов в анной комнате,стены покрыты моющейся краской,гранитный пол, телефон.В комплексе есть все для хорошего времяпровождения фитнес цент,2 бассейна,закрытый бассейн,хамам,сауна,кинотеатр,настольный теннис,мини-гольф,кафетерий,парковка. Сиситема звуко и теплоизоляцииПожарная сигнализацияВидеонаблюдение 24/7Спутниковое ТВСобственный частный пляж
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