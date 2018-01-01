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Жилой комплекс Новый проект на стадии строительства в центре Алании

Аланья, Турция
от € 205,500
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Жилой комплекс Новый проект на стадии строительства в центре Алании
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 53 до 170 м2. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый проект на стадии строительства в центре Алании
Аланья, Турция
от € 205,500
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Жилой комплекс ILKEM DIAMOND
Mezitli, Турция
от € 207,273
245 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI

НОВЫЙ ПРОЕКТ от ILKEM YAPI - ЖК ILKEM DİAMOND 💎

▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли (центр города)

▪️Начало строительства: 2022 год

▪️Окончание строительства: май 2024 год

▪️Количество блоков: 2

▪️Блок А этажей: 18

▪️Блок B этажей: 18

▪️Все квартиры планировки: 5+1

▪️Количество квартир на этаже: 2

▪️В каждом блоке по 3 лифта

🔲Основные характеристики квартиры 5+1

▪️Брутто (m²): 245;

▪️Нетто (m²): 175;

▪️Отдельная кухня

▪️Количество санузлов: 4

▪️Количество балконов: 2

▪️Прихожая (m²):15,00

▪️Гостиная (m²): 35,00

▪️Кухня (m²): 27,00

▪️Детская комната 1 (m²): 11,10

▪️Детская комната 2 (m²): 12,00

▪️Спальная комната (m²): 15,00

▪️Гардеробная (m²): 3,50

▪️Ванная комната 1 (m²): 4,50

▪️Хозяйская спальня (m²): 20,00

▪️Ванная комната хозяйская (m²): 6,00

▪️Гардеробная хозяйская 2(m²): 9,00

▪️Ванная комната 3 (m²): 5,00

▪️Туалет (m²): 3,00

▪️Балкон 1 (m²): 3,25

▪️Балкон 2 (m²): 3,30

💶 Стоимость: от 185.000€

◼️Возможна рассрочка платежа!

🔲Особенности квартиры: ▪️Центральное спутниковое ТВ в каждой квартире (бесплатно) ▪️Видео домофон ▪️Лифт: 3 ▪️Пожарная сигнализация ▪️Кухонный гарнитур с гранитной столешницей ▪️Шкаф в прихожей ▪️Подвесной потолок из гипсокартона ▪️Окраска стен силиконовой водостойкой краской ▪️На полу плитка, многослойный ламинат 10 мм + плинтуса ▪️Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом ▪️Металлическая входная дверь с дополнительными замками ▪️Отделка санузла керамической плиткой ▪️Шкафы и тумбы в санузле ▪️Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса

🔲Особенности территории: ▪️Закрытая территория ▪️Видеонаблюдение ▪️Охрана ▪️Автопарковка (открытая) ▪️Автопарковка (закрытая) ▪️Бассейн (открытый) ▪️Спортивная площадка (открытая) ▪️Фитнес салон ▪️Детская площадка (открытая) ▪️Беседки для отдыха ▪️Парковая зона ▪️Зона Барбекю ▪️Генератор

🔲Строительная компания ILKEM YAPI предоставляет все виды сервисов ◾Предпродажный сервис: ▪️Трансфер из аэропорта ▪️Размещение в отеле ▪️Подготовка документов для покупки недвижимости ◾Продажный сервис ▪️Сопровождение на сделке ◾Послепродажный сервис ▪️Подключение коммунальных услуг ▪️Помощь в покупке мебели, техники и других вещей первой необходимости ▪️Содействие в получение ВНЖ

🟢WhatsApp: https://wa.me/+905385416639

🔵Telegram: https://t.me/MersinRegion33

🟣Viber: https://viber.click/905385416639

📶Телефон + все мессенджеры: +905385416639

▶️YouTube Live Канал: https://www.youtube.com/c/AlexStepane...

⏏️Telegram канал: t.me/turkeyrealestatealexstepanenko

⏹️Instagram: https://www.instagram.com/mersinregio...

🚻Facebook: https://www.facebook.com/Stepanenko33

📩E-mail: alex@ilkemyapimersin.com

🖥️Website: https://www.ilkemyapimersin.com

🚹Alex
Жилой комплекс Hayat Heaven Residence
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
С радостью представляем наш новый строительный проект уютной семейной резиденции Hayat Heaven Residence. Это потрясающая возможность обзавестись собственной курортной недвижимостью в солнечной Турции!При покупке квартиры на стадии строительства работает система 0% рассрочки по удобному индивидуальному графику оплат.До пляжа - 1,4 км. На пляж будет ходить регулярный трансфер.Комплекс находится в перспективном районе, Авсаллар считается зеленым пригородом Аланьи. Здесь есть вся социальная и туристическая инфраструктура, как для отдыха у моря и на природе, так и для постоянного проживания в Турции. В Авсалларе лучшие пляжи, уникальная бухта в окружении леса.С балконов и окон открываются виды на сосновые рощи и современную застройку, море с верхних этажей. Завершение строительства: май 2023. 
Жилой комплекс Современный ЖК в самом центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: FOA INVEST

Новый жилой комплекс, состоящий из 360 квартир и коммерческих помещений, построенный на площади 14500 квадратных метров и расположенный в районе Картал в азиатской стороне Стамбула. 

Проект привлекает особое внимание благодаря своей развитой инфраструктуре,  где огромное множество торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, а также развитая система транспортных узлов.

Внешняя инфраструктура:

Торговые центры Istmarina, İKEA, Kartal Viaport, Kurtkoy, Home City Piazza, Hilltown. Университеты Gedik Üniversitesi, Medeniyet Üni. Kurtköy Kampüsü, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Sabancı Üniversitesi.

Главные преимущества: Высокая инвестиционная стоимость, продуманная архитектура и эргономичный дизайн, роскошный вид на море и Принцевы острова, близость к основным транспортным артериям, развитая внешняя инфраструктура с большим ассортиментом учебных заведений, больниц, социально-культурных объектов

Проект представляет собой жилой комплекс, состоящий из 360 квартир с роскошными панорамными видами на море и Принцевы острова, а также коммерческие помещения. Будущим жильцам и инвесторам, комплекс предлагает следующие виды планировок: от 1+1 до 3+1, площади которых варьируются от 39 до 151 квадратных метров. Некоторые планировки квартир предусматривают наличие балконов и террас. 

Внутренняя инфраструктура: фитнес-зал, крытый бассейн, велосипедные дорожки, детские площадки, открытый и закрытый паркинг 

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