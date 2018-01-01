  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый малоэтажный ЖК в перспективном районе Паяллар

Жилой комплекс Новый малоэтажный ЖК в перспективном районе Паяллар

Akarca, Турция
от € 125,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый малоэтажный ЖК в перспективном районе Паяллар
1 / 5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 41 до 89 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба
Аланья, Турция
Жилой комплекс Стильные апартаменты в престижном районе Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Квартира на этапе строительства в комплексе премиум-класса
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты в районе Авджылар, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в районе Кестель
Yaylali, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый малоэтажный ЖК в перспективном районе Паяллар
Akarca, Турция
от € 125,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются престижные апартаменты с ухоженными террасами и парковочными местами.

Резиденция располагает бассейном, детскими площадками, тренажерными залами, круглосуточной службой безопасности, крытой парковкой, ухоженными зелеными зонами.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре города, недалеко от Босфора.

  • Университет - 1,3 км
  • Пляж - 2 км
  • Мост Фатих Султан Мехмет - 4 км
  • Мост мучеников 15 июля - 3 км
  • Евразийский туннель - 10 км
Жилой квартал Уютные современные апартаменты в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Cад на территории жилого комплекса  Прогулочная зона Открытый бассейн Аква-парк Зона барбекю  Детская площадка Kорт для игры в теннис, футбол, баскетбол Фитнес  Кинозал Спа Хамам Римская паровая комната Финская сауна Комнаты для массажа Крытый бассейн с подогревом Комната для отдыха Игровая зона Открытая и закрытая автомобильные парковки Wi-Fi на территории комплекса 24/7 видеонаблюдение и охрана Генератор Спецификация здания: • основной блок, 12 этажей • 9 блоков по 4 этажа • 264 квартиры • Площадь участка: 10.000 м² Aпартаменты: Основной корпус: • 1+1, • 2-1 дуплекс, • 3+1 дуплекс - А блок: • 5+1 гардэн дуплекс. • 2+1, • 5+1 дуплекс - В блок: • 5+1 гардэн дуплекс. - 2+1, • 5+1 дуплекс - С блок: • 5+1 гардэн дуплекс. - 2+1, . 5+1 дуплекс -D блок: • 3+1. • 1+1. • 2+1 дуплекс - Е блок: • 3+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс .   F блок: • 4+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс - Gблок: • 3+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс 1+1,. -Н блок: •4+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс - I блок: • 3+1, • 1+1, • 2+1 дуплекс   ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА - декабрь 2024
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс на побережье
Okurcalar, Турция
Сдача в: 2024

Комплекс уникален благодаря своему выгодному расположению в Окурджаларе-Аланья, он расположен там, где расположено большинство роскошных 5-звездочных отелей, в центре этого района и всего в 3 минутах ходьбы от песчаного местного пляжа.

Всего в 20 метрах от комплекса находятся почтовое отделение, рестораны, магазины, мясные лавки, аптека и еженедельный рынок по вторникам, где вы можете купить фрукты и овощи у местных фермеров.

На берегу моря расположены рестораны с отличным выбором блюд и напитков.
Всего в 200 м от комплекса находится великолепная парковая зона, где есть как баскетбольно-теннисный корт, так и футбольная площадка, места для отдыха и тренажеры для занятий спортом, которыми можно пользоваться бесплатно, а также всего в 5 минутах ходьбы расположен один из самых больших и новейших аквапарков Алании.

Большинство апартаментов комплекса будут иметь вид на море со второго этажа и большой выбор удобств на территории, включая: лрасивый ландшафтный сад с тропическими цветами и деревьями, павильон для релаксации и отдыха, большой открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, детский бассейн, бар у бассейна, беседка, крытая и открытая игровая площадка для детей, игровая комната для взрослых, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха, фитнес-центр, электрический водонагреватель, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, генератор энергии, центральная телевизионная спутниковая система.

Realting.com
Перейти