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Жилой комплекс Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании

Аланья, Турция
от € 196,826
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Жилой комплекс Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 40 до 191 квадратных метров. Расстояние до моря 1100 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании
Аланья, Турция
от € 196,826
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от центра Стамбула, район Кючюкчекмедже
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены дуплексы следующих планировок: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 107 до 197 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Жилой квартал Люксовые апартаменты в Novita Konaklari, Оба
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Район Оба находится всего в 5 км от центра города Алания, зеленый район для ценителей тишины с множеством муниципальных парков, широкими улицами. В округе известный гипермаркет Metro, гипермаркет со всем для дома koctas и другие сетевые продуктовые магазины, а так же от новая государственная больница и государственная стоматология. Транспортное сообщение развито, с шаговой доступности автобусные остановки, вы сможете быстро добраться до любого района Алании. Комплекс состоит их 7 пятиэтажных блоков, вокруг большого открытого бассейна с шезлонгами для загара. На территории красивый зеленый сад. Комплекс имеет развитую инфраструктуру, зимний подогреваемый бассейн, сауна и паровая комната, тренажерный зал с профессиональным оборудованием, зона отдыха с телевизорами, свой конференц-зал. На территории – детская площадка и беседки с зоной для барбекю. Комплекс оснащен электрическим генератором, на случай выключения электроэнергии, беспроводным интернетом, спутниковой системой и домофоном. Охрана комплекса осуществляется круглосуточно. 1+1 64 м2 2+1 97 м2 3+1 с отдельной кухней 157 м2 3+1 с отдельной кухней 160 м2 2+1 пентхаус 120м2 3+1 пентхаус 183 м2 4+1 пентхаус 225 м2 Все апартаменты продаются со стальными входными дверями, полной чистовой отделкой, напольной плиткой или/ и паркетом, скрытыми светильниками во всех комнатах, встроенной кухней, электрической плитой, духовым шкафом, смесителями на кухне и ванной комнате, двойное остекление окон. Отличный вариант для инвестиций и рассрочки платежей на период строительства комплекс. открытый бассейндетский бассейнкрытый бассейнаквапаркджакузибар у бассейнатренажерный залсаунапарнаядушевые и туалетыконференц-залТВ-залигровая комнатасаддетская площадкаспутниковая системаинтернетдомофонгенераторзона для барбекюкруглосуточная охранаоткрытый паркинг.
Жилой комплекс Новые квартиры в быстроразвивающемся районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 46 до 117 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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