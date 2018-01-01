Жилой комплекс Новый комплекс с полной инфраструктурой в центре Алании

Каракокали, Турция

Район Оба находится всего в 5 км от центра города Алания, зеленый район для ценителей тишины с множеством муниципальных парков, широкими улицами. В округе известный гипермаркет Metro, гипермаркет со всем для дома koctas и другие сетевые продуктовые магазины, а так же от новая государственная больница и государственная стоматология. Транспортное сообщение развито, с шаговой доступности автобусные остановки, вы сможете быстро добраться до любого района Алании. Комплекс состоит их 7 пятиэтажных блоков, вокруг большого открытого бассейна с шезлонгами для загара. На территории красивый зеленый сад. Комплекс имеет развитую инфраструктуру, зимний подогреваемый бассейн, сауна и паровая комната, тренажерный зал с профессиональным оборудованием, зона отдыха с телевизорами, свой конференц-зал. На территории – детская площадка и беседки с зоной для барбекю. Комплекс оснащен электрическим генератором, на случай выключения электроэнергии, беспроводным интернетом, спутниковой системой и домофоном. Охрана комплекса осуществляется круглосуточно. 1+1 64 м2 2+1 97 м2 3+1 с отдельной кухней 157 м2 3+1 с отдельной кухней 160 м2 2+1 пентхаус 120м2 3+1 пентхаус 183 м2 4+1 пентхаус 225 м2 Все апартаменты продаются со стальными входными дверями, полной чистовой отделкой, напольной плиткой или/ и паркетом, скрытыми светильниками во всех комнатах, встроенной кухней, электрической плитой, духовым шкафом, смесителями на кухне и ванной комнате, двойное остекление окон. Отличный вариант для инвестиций и рассрочки платежей на период строительства комплекс. открытый бассейндетский бассейнкрытый бассейнаквапаркджакузибар у бассейнатренажерный залсаунапарнаядушевые и туалетыконференц-залТВ-залигровая комнатасаддетская площадкаспутниковая системаинтернетдомофонгенераторзона для барбекюкруглосуточная охранаоткрытый паркинг.