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Жилой комплекс Уникальный высотный ЖК недалеко от университета в районе Кестель

Akarca, Турция
от € 170,000
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Жилой комплекс Уникальный высотный ЖК недалеко от университета в районе Кестель
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Кестель - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 54 до 103 квадратных метров. Расстояние до моря 2300 метров.Кестель это - престижный, молодой и быстро застраиваемый район Аланьи. Расположен в 5 км от центра Аланьи. Преимущество новых проектов в Кестель - их расположение возле моря, часто даже на первой линии. Здесь строят только дома до 5 этажей, элитную недвижимость люкс класса. На западе, вдоль реки Дим Чай, встречается и старый жилой фонд. А на восток, в сторону Махмутлара район Кестель весь современный. До центра Аланьи можно доехать за 10 минут, а в соседнем Махмутларе проживает много русскоязычных, большой выбор магазинов и ресторанов, торговые центры. Из инфраструктуры в Кестеле есть сетевые супермаркеты, рестораны, красивые парки, школы и детские сады, в том числе частная школа и сад с обучением на русском языке. Новые квартиры в Кестель подойдут тем, кто хотел бы купить курортную недвижимость без старого жилого фонда вокруг. Здесь постоянно открываются новые маркеты, сервисы, салоны. Хорошие пляжи, центр рядом, комплексы роскошные, высокого уровня комфорта.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Уникальный высотный ЖК недалеко от университета в районе Кестель
Akarca, Турция
от € 170,000
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Застройщик: Majd International Company
< p > Азиатская сторона - Kadikoy < / p >< p > Этот проект построен на площади 26 000 м2 и состоит из двух этапов, каждая из которых состоит из блоков 3 из 24 этажей. Первый этап проекта будет готов к реализации в июне 2023 года, и будут доступны апартаменты с одной-четыреми спальнями. < / p >< p > Этот проект с полным социальным оборудованием расположен в центре Стамбула и очень близко к станции метро. < / p >< p > Цена по прейскуранту для одной спальни начинается с 4 175 000 TL. < / p >
Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самый большой в городе кинотеатр, услуги консьержа, круглосуточная охрана и другие удобства доступные жильцам.

Преимущества

Удобная система оплаты в несколько этапов.

Возможна рассрочка на 3 года, первый взнос 25%.

Расположение и объекты поблизости

Ускюдар — один из самых престижных жилых районов города в азиатской части города Стамбул. Комплекс находится рядом с площадью Эмаар. Здесь есть все виды транспорта, включая метро. Легко добраться до площади Таксим (11 км), Босфорского моста (12 км), международного аэропорта Сабиха Гёкчен (25 км).

  • Станция метро — 1,4 км
  • Автобусная остановка — 300 метров
  • Медицинский центр — 6 минут
  • Торговый центр — 100 метров
  • Парк Buhara — 500 метров
  • Морская набережная — 10 минут
  • Аэропорт Сабиха Гёкчен — 28 минут
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от € 80,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: IKY GROUP ALANYA

ANEMONE GARDEN

Этот проект будет завершен в феврале 2023 года

Модерация этого проекта включает в себя:

- открытый бассейн
-Сауна
-Дайм
Детская игровая площадка
-Лобби
-Барбекю

Расстояние до моря 2,5 км
+ Трансфер к морю

Расстояние до центра Алании 5 км

Дизайн интерьера квартиры:

-60 &раз; 120 гранитных полов
-Оwn кухонные шкафы
-Черные звездные гранитные столешницы Galexi цвета
-Изолированные окна
- Специально разработанная стальная дверь с глазорной
- Специально разработанные лакированные внутренние двери
-Душевая кабина из закаленного стекла
Хилтон тонет

Включает единицы со спальней и площадью 47 м и sup2; и цена 80000 евро
Дуплекс с двумя спальнями и площадью 119 м ² и цена 127 000 евро
Мезонет с тремя спальнями и площадью 162 м ² и цена 180000 евро

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит

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