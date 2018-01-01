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Жилой комплекс Строящийся комплекс в центре Алании

Аланья, Турция
от € 292,000
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Жилой комплекс Строящийся комплекс в центре Алании
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 160 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Строящийся комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
от € 292,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Премиум ЖК на берегу моря в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1 и 3+1. Площадь апартаментов от 70 до 210 квадратных метра. Расстояние до моря 30 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Новые квартиры в пешей доступности от моря - Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 280 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой линии моря с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке отличное вложение денег. Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс на берегу моря
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024

Комфортный и уютный жилой комплекс на берегу Средиземного моря в окружении густых сосновых лесов строится на участке площадью 21.000 м2 и состоит из пяти блоков. Панорамные окна открывают великолепный вид на горы, море и зеленые просторы прекрасного города. Данный Жилой Комплекс находится в районе Авсаллар г. Алания, расстояние до центра Алании составляет 23 км, до аэропорта Газипаша 65 км.

В Комплексе предусмотрены следующие планировки квартир:

1+1 – 48 м2

2+1 - 68 м2.

2+1 дуплекс – 108 м2.

3+1 дуплекс – 140 м2.

Технические характеристики: Антибактериальный фасад, шумо – и влагоизоляция по европейским стандартам ISO9001, современный лифт, система противопожарной сигнализации, центральная спутниковая система, охрана и видеонаблюдение.

В апартаментах: стальные двери со первоклассной степенью защиты, домофон с видеосистемой, подвесные потолки и точечное скрытое освещение, моющаяся краска на стенах, керамогранит на полу, оборудованные ванные комнаты, кухонный гарнитур европейского образца, двойные алюминиевые стеклопакеты.

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