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Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Паяллар - Алания

Akarca, Турция
от € 99,000
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Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Паяллар - Алания
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 140 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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В проекте 3 блока с коммерческими помещениями и различными планировками квартир: стандартные апартаменты и дуплексы с 1-2 спальнями. Здание с системой "умный дом".

Расположение и объекты поблизости

Рядом с остановками общественного транспорта на шоссе E-5, парками, магазинами, торговыми центрами, кафе.

  • Парк и ТЦ Marmara Park - 600 м
  • Парк Yaşam Vadisi - 2,3 км
  • ТЦ Perlavista - 3,6 км
  • Яхтенная гавань West Istanbul Marina - 7 км
  • Больница Medicana International - 1,5 км
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