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Жилой комплекс Элитный жилой проект в центре Алании

Аланья, Турция
от € 239,580
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Жилой комплекс Элитный жилой проект в центре Алании
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59 до 107 квадратных метров. Расстояние до моря 1600 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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Жилой комплекс Элитный жилой проект в центре Алании
Аланья, Турция
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НЕДВИЖИМОСТЬ ТУРЦИЯ / МЕРСИН

Продаётся квартира

Количество комнат: 2+1

Площадь:

  • A blok - 71 м2 брутто/ 60 м2 нетто

  • В, С blok - 91 м2 брутто/ 73м2 нетто

Адрес: район Мезитли, Тедже

Этаж: А, В, С блоки по 14 этажей

Окончание строительства в октябре 2023

Общая территория 9 190 м2

На этаже 4 квартиры в В, С блоках

На этаже 8 квартир в А блоке

  • Закрытая территория
  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Открытая спортивная площадка
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Беседки для отдыха
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Сауна
  • Хамам
  • Лифт
  • Генератор
  • Газифицирован
  • Автопаркинг
  • Море 400 м

Стоимость:

  • 71 м2 от 64 000

  • 91 м2 от 79 000

Предоплата - 50%

Рассрочка на 12 месяцев.

Цены необходимо уточнять у специалистов

По вопросам недвижимости пишите и звоните:

Анастасия W/a: +905456144575

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