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Жилой комплекс Уютный дом у моря в Алании - Кестель

Akarca, Турция
от € 148,000
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Жилой комплекс Уютный дом у моря в Алании - Кестель
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Кестеле. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 58 до 170 квадратных метров. Расстояние до моря 250 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто. 
Местонахождение новостройки
Akarca, Турция
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Жилой комплекс Уютный дом у моря в Алании - Кестель
Akarca, Турция
от € 148,000
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Предлагаются виллы с парковочными местами, садами и видом на море.

На каждом земельном участке возможно строительство бассейна.

Площадь сада - от 118 м2 до 851 м2.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, причалом для яхт.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от причала для яхт.

  • Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 6 км
  • Аэропорт Стамбула - 35 минут
  • Таксим - 30 минут
  • Левент - 32 минуты
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Получите привилегию быть рядом с городом.

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Şişli Residence - это высококлассный проект с многофункциональными аспектами, в котором содержится 599 высококачественных жилых единиц, 18 магазинов, 60 офисов, и 5-звездочный отель. Проект состоит из 3 различных блоков с 39 этажами в общей сложности. Он построен на участке площадью 18 000 м ² с общей площадью строительства 170 000 м ².

Он предлагает различные варианты жилых единиц, варьирующиеся от 1 + 1 до 4,5 + 1 с диапазоном размеров от 36-214 м ².
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