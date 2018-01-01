Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Паяллар

Авсаллар, Турция

Сдача в: 2024

Мы приглашаем Вас стать одним из 44 счастливейших обладателей изысканных апартаментов на ласковом песчаном берегу Средиземного моря расположенный в районе Авсаллар г. Алания. Это ваша возможность осуществить свою мечту, жить в гармонии и спокойствии, домашнем уюте и роскоше, наслаждаясь богатой инфраструктурой уникального проекта вместе со своими любимыми и близкими.

Комплекс состоит из апартаментов Премиум Класса, инфраструктуры 5-Зведочного Отеля с доступом на частный пляж.

Дизайн проекта была тщательно разработан, чтобы показать настоящую и яркую природу Турции, создавая образ жизни, где можно найти умиротворение и наслаждаться гармонией. И, конечно же, внимание к деталям, высокое качество строительных и декоративных материалов предоставляет максимальный комфорт каждому жителю комплекса. Естественное освещение, экзотическая атмосфера и максимальный комфорт.