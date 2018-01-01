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Жилой комплекс Современные апартаменты в стиле хай-тэк в районе Конаклы

Конаклы, Турция
от € 299,000
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Жилой комплекс Современные апартаменты в стиле хай-тэк в районе Конаклы
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Конаклы – Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 57 до 178 квадратных метров.Расстояние до моря 300 метров.Конаклы западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого городка. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий. Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом поселке и в соседних районах, в центре. 
Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция
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Жилой комплекс Современные апартаменты в стиле хай-тэк в районе Конаклы
Конаклы, Турция
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Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 1+1, общей площадью 45 м2. Расстояние до моря 450 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
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Застройщик: IKY GROUP ALANYA
< p > BEGONIA GARDEN < / p >< p > Этот проект будет завершен в феврале 2023 года < / p >< p > Модерация этого проекта включает в себя: < / p >< p > - открытый бассейн < br / >-Jaccuzi < br / >-Сауна < br / >-Gym < br / >-Детская игровая площадка < br / >Детская игровая комната < br / >-Барбекю < br / >-Теннис < br / >-Lobby < / p >< p > Расстояние до моря 2,5 км < / p >< p > + Трансфер в море < / p >< p > Расстояние до центра Алании 5 км < / p >< p > Внутренняя архитектура квартиры: < / p >< p > -60 & раз; 120 гранитных полов < br / >-Оwn кухонные шкафы < br / >-Черные гранитные столешницы Star Galexi < br / >-Изолированные окна < br / >- Специально разработанная стальная дверь с глазором < br / >- Специально разработанные лакированные внутренние двери < br / >-Душевая кабина из закаленного стекла < br / >-Хилтон умывальник < / p >< p > Включает единицы со спальней и площадью 49 м ² и ценой 80 000 евро < br / >Дуплекс с двумя спальнями и площадью 101 м ² и ценой 140 000 евро < br / >Мезонет с тремя спальнями и площадью 174 м ² и ценой 220 000 евро < / p >< p > ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете оплатить в рассрочку и 30% депозит < / p >
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