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Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в живописном районе Аланьи - Конаклы

Конаклы, Турция
от € 240,790
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Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в живописном районе Аланьи - Конаклы
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О комплексе

Предлагаем новые квартиры премиум класса в Конаклы – Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 105 до 210 квадратных метров. Расстояние до моря 300 метров.Конаклы западный район Аланьи, расположенный в 7 км от пляжа Клеопатры и центра. Дорога в город займет мало времени, но все базовые бытовые потребности удовлетворит инфраструктура этого городка. Есть супермаркеты, рынок, рестораны, транспорт, медицинские учреждения и аптеки. Конаклы больше туристический район, но в последнее время здесь началось строительство элитных малоэтажных жилых комплексов в красивых локациях возле пляжа и моря.Важная особенность многих проектов недвижимости в Конаклы - не нужно переходить трассу D-400 по пути к пляжу, как практически во всех других районах. Много волнорезов, море всегда спокойное. На холме над берегом есть зона отдыха с мангалами, прямо в сосновом лесу. Район уютный, малолюдный, красивый и тихий. Близость к центру Аланьи и набережной Клеопатры, панорамные виды на море и красивая природа обеспечивают высокий арендный потенциал недвижимости в Конаклы. Также она станет удачным приобретением для личного отдыха или жизни в Турции. Есть школы в самом поселке и в соседних районах, в центре. 
Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты премиум класса в живописном районе Аланьи - Конаклы
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Предлагаются двух- и трехкомнатные апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция состоит из четырех 22-этажных зданий и располагает пятиуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей необходимой инфраструктурой, в пяти минутах от станции метро, в десяти минутах от станции метробуса, больницы и торгового центра.
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Сдача в: 2023
Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья!

Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин

Предлагаем вашему вниманию Новый Инвестиционный проект VIP PANORAMA

VIP PANORAMA комплекс класса люкс в районе Мезитли (Тедже)

• цена от застройщика

• рассрочка 0% на 9 мес.

• первый взнос 50%

• сопровождение сделки

• послепродажный сервис

Особенности проекта:

Большая территория 7626 м².

Аквапарк

Беседки для отдыха

спортивная площадка

детская площадка

зоны отдыха

открытый большой бассейн

электрогенератор

Газифицирован

Открытый автопарк

видеонаблюдение 24/7

ландшафтный дизайн территории

Охрана 24/7

Рядом: магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школы, банки, остановки общественного транспорта.

До Mersin Marina всего 25 мин. на общественном транспорте.

До университета 45 мин. На общественном транспорте

До остановки общественного транспорта 3 минуты

Стоимость:

• 1+1 от 63.000€ (54 м²)

• 1+1 от 62.000€ (52 м², 57 м², 58 м²)

• 2+1 от 87.000€ (72 м²)

• 2+1 от 101.000€ (89 м²)

Срок сдачи: июнь 2023г.

Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.

Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • В пешей доступности несколько автобусных остановок
  • Станция метро — в 4 минутах ходьбы
  • В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов
  • До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине
  • Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине

Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города.

  • Левент — 10 минут на машине
  • Маслак — 12 минут на машине
  • Площадь Таксим — 12 минут на машине
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