Жилой комплекс Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания

Махмутлар центр, Турция

Наш проект расположен в районе Махмутлар на участке площадью 10.463 м2 размещено 4 блока рассчитанных на 206 квартир. В каждой квартире по два балкона. Детальная внутренняя архитектура, выполненная с использованием первоклассных материалов, благоустроенный зеленый сад и открытые зоны отдыха, прекрасный вид с балкона, которым невозможно насытиться и многое другое ждут вас в Heaven Hills. Западные и восточные участки нашего проекта - зеленые зоны. Эти зоны определённо не будут загорожены.

Heaven Hills - это не просто проект. Ваш дом. При планировании этого нового комплекса мы хотели создать для вас роскошную, комфортную и безопасную среду для жизни. Мы создали для вас идеальное жилое пространство с уникальным видом на море и пляж, близостью к центру города и с интерьерами с современным дизайном.

Что если все, о чём вы мечтаете, было бы в вашем жилом комплексе? Открытый и крытый бассейны, витаминный бар, тренажерный зал, сауна, турецкая баня, парные, джакузи, массажные кабинеты, автостоянка, баскетбольная площадка, игровая площадка, аквапарк, детские площадки и многое другое. Все, что вам нужно делать в Heaven Hills, - это жить так, как вам хочется...