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Жилой комплекс Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания

Авсаллар, Турция
от € 118,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания
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О комплексе

Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 136 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в экологически чистом районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
от € 118,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в шаговой доступности от моря в районе Авсаллар - Алания
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 50 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Жилой комплекс Новый проект в Верхней Обе - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 101 до 217 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Махмутлар центр, Турция

Наш проект расположен в районе Махмутлар  на участке площадью 10.463 м2 размещено 4 блока рассчитанных на 206 квартир.  В каждой квартире по два балкона. Детальная внутренняя архитектура, выполненная с использованием первоклассных материалов, благоустроенный зеленый сад и открытые зоны отдыха, прекрасный вид с балкона, которым невозможно насытиться и многое другое ждут вас в Heaven Hills. Западные и восточные участки нашего проекта - зеленые зоны.  Эти зоны определённо не будут загорожены.

Heaven Hills - это не просто проект. Ваш дом. При планировании этого нового комплекса мы хотели создать для вас роскошную, комфортную и безопасную среду для жизни.  Мы создали для вас идеальное жилое пространство с уникальным видом на море и пляж, близостью к центру города и с интерьерами с современным дизайном. 

Что если все, о чём вы мечтаете, было бы в вашем жилом комплексе?  Открытый и крытый бассейны, витаминный бар, тренажерный зал, сауна, турецкая баня, парные, джакузи, массажные кабинеты, автостоянка, баскетбольная площадка, игровая площадка, аквапарк, детские площадки и многое другое. Все, что вам нужно делать в Heaven Hills, - это жить так, как вам хочется...

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